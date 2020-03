Bidari García: "Espero y creo que se van a endurecer las medidas en Chile"

Madrid, 26 mar (EFE).- La trayectoria futbolística de Bidari García (Madrid, 1989) da para un libro. O varios. Tuvo problemas de impagos en Chipre y Bolivia, ejerció de modelo y fue apuñalado en Indonesia, ha jugado en países como Bangladesh... La crisis del coronavirus le ha dado alcance al filo de la Antártida, en el Deportes Puerto Montt chileno. EFE le entrevistó en exclusiva.



Pregunta: En Chile de momento hay un toque de queda que arranca a las diez de la noche y acaba a las cinco de la mañana. ¿Espera que las medidas se endurezcan?



Respuesta: Espero y creo que se van a endurecer. Si en Europa está sucediendo lo que vemos día a día, con un aumento de los contagiados y de los fallecidos, aquí ya andan un poco preocupados porque el número de casos está aumentando.



Hemos pasado en apenas una semana de poder jugar sin público a suspender la competición durante dos semanas y posteriormente hasta nueva orden. Llevamos una semana de cuarentena en nuestras casas y, mínimo, tenemos que estar otra hasta que volvamos a los entrenamientos. Pero yo creo dentro de seis días, antes de que se cumplan los quince, van a sentenciar que tenemos que estar mínimo otra semana u otras dos semanas en casa.



P: ¿En qué escenario está viviendo esta situación?



R: Estoy compartiendo vivienda con tres compañeros más. Estamos en una casa grande y somos unos afortunados porque tenemos un patio donde podemos realizar ejercicio. Con algo de material que nos ha proporcionado el club más unas pautas del preparador físico y algo de imaginación realizamos entrenamientos todos los días y estamos al mismo nivel y ritmo que si estuviésemos entrenando diariamente.



P: Una cosa es ver un rato al día a sus compañeros y otra convivir veinticuatro horas con ellos. ¿Han marcado alguna pauta de convivencia?



R: Es una especie de Gran Hermano (risas). Nos llevamos bien y llevamos el mismo ritmo de vida. Como compartimos también bastante tiempo en las concentraciones y en los entrenamientos, no hay problema alguno. Los cuatro somos muy parejos.



P: ¿Hay 'peleas' por quién baja a la compra?



R: (risas) Es el motivo de muchas partidas de Play Station. Al perdedor le toca salir. Cuando se agota lo que tenemos en el almacén es cuando salimos. Los compañeros no tienen ningún problema. Nos turnamos y no tenemos que salir todos los días.



P: Esta no va a ser la primera vez en la que se suspende una liga en la que juega. Le pasó en Indonesia, en ese caso por motivos políticos. Y cuando todo pintaba mal salió adelante trabajando como modelo hasta convertirse en una estrella en el país. ¿Tiene un plan B también esta vez?



R: Creo que tengo el alfabeto entero de planes hasta la z (risas). Soy una persona que piensa que cuando sucede algún acontecimiento así siempre hay que tratar de buscar la parte positiva y las oportunidades. En Indonesia al suspenderse la liga y caducarme el visado que yo tenía, no me quedó más remedio que ingeniármelas para poder continuar allí hasta que se reanudase la competición.



Mi currículum como modelo lo presenté en diversas agencias y tuve la suerte de que faltando dos días, me contrataron en una. Me hice 'famoso', una estrella en la televisión, en la pasarela e incluso cantando; que yo no sé ni cantar en español. Así conseguí estabilidad hasta que reanudasen la liga. No se reanudó y tuve que buscar alternativa en otro lado.



P: Todos los españoles están pendientes de la situación en su país de origen. Y en su caso creo que la preocupación es doble porque su hermana es médico. ¿Qué le cuenta ella?



R: Para mí, la palabra que la define a ella y a toda la gente que está dando la cara por nosotros es 'héroe'. Son personas que están jugándose la vida por nosotros con unos medios muy precarios. Parece mentira que esto suceda en un país como España. Incluso se critica a gente que realiza donaciones y aporta dinero porque su estatus social es algo mayor. Hay personas que han dado dinero para mascarillas, que han ofrecido hoteles. No tienen por qué hacerlo y les tenemos que estar muy agradecidos, son para mí admirables.



Mi hermana está todos los días pendiente de si la mandan a algún sitio o a otro cuando no tiene el material necesario para protegerse, ni mascarillas ni el traje adecuado. Tienen que estar con personas que están contagiadas, a veces prácticamente decidiendo a quién atender. Es muy triste que tengan que decir este sí o este no, que haya que priorizar porque no hay camas en los hospitales ni material suficiente para tratar a todos los pacientes. La situación se ha desbordado.



P: ¿Esto es lo más inesperado de tu carrera?



R: No, yo creo que esto es un capítulo más para el libro o la trilogía que escribiré (risas). Cuando firmo en un nuevo club pienso que será diferente, que estaré tranquilo después de todas las historias que me han pasado. Pero en apenas dos meses en Chile ya tengo para otro capítulo.



P: ¿Cómo es el fútbol chileno en relación a otros muchos que has conocido?



R: Es un fútbol muy vistoso, les gusta jugar mucho al fútbol. En ese sentido es muy parecido al español, se sale jugando desde atrás, con los centrales abiertos, el portero trata también de poner el balón en el piso... me gusta y me siento muy cómodo.



Hay otras ligas en Sudamérica que son totalmente opuestas. En Uruguay por ejemplo es el fútbol físico de segunda jugada, de lucha. En Bolivia es muy complicado por la altura. Aquí la liga es muy competida y creo que vamos a estar seis u ocho equipos luchando por el campeonato.



Carlos Mateos Gil