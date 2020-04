El fútbol y el deporte, de luto por Michael Robinson

Madrid, 28 abr (EFE).- El fallecimiento de Michael Robinson a los 61 años víctima de un cáncer ha causado un tremendo dolor en el mundo del fútbol, del deporte en general y de la comunicación.



Su dilatada trayectoria desde que colgó las botas, como presentador y comentarista, su conocimiento, humor, vitalidad y carisma, hasta su particular acento, dejan un lugar irreemplazable y una riada de cariño. Su compañero de tantas narraciones, Carlos Martínez, aseguró: "You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo".



El mundo del fútbol de inmediato ha expresado su pesar y su dolor por la marcha, a los 61 años, de quien muchos consideran un genio que como futbolista se coronó en el Liverpool, encontró acomodo en España en Osasuna y que luego encontró otro 'amor' en el Cádiz.



El club de Anfield, donde protagonizó su última narración de Champions en la victoria del Atlético de Madrid ante los 'reds', que no podrán defender así su corona continental, aseguró en un mensaje público que se encontraba "profundamente entristecido".



Su Osasuna del alma inmediatamente aseguró que estaban consternados por el fallecimiento: "Su legado siempre permanecerá entre nosotros. Enviamos nuestro más cálido abrazo a sus seres queridos".



"Lloramos la pérdida de nuestro querido Michael Robinson, un campeón de Europa inglés que se enamoró de nuestros colores y nosotros no dudamos en corresponderle. Además, fue consejero de nuestro club. Nunca caminaremos solos porque nunca te olvidaremos", indicó el Cádiz.



Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), describió a Robinson como "un amante y sabio del fútbol con un sentido del humor irrepetible. Un genio. Un ejemplo de lucha".



El Barcelona expresó su "pesar" por su muerte en un mensaje en el que también destaca que fue "una persona que amaba el fútbol y que supo explicarlo con criterio e ingenio" y recordó que fue galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en 2018.



El Atlético de Madrid envió su "más sentido pésame a los familiares y amigos" de 'Robin', "una de las inconfundibles voces" del deporte español, y recordó que su último partido fue el que disputó el cuadro rojiblanco en Anfield.



El Real Madrid publicó un comunicado en el que indicó que su presidente, Florentino Pérez, y la junta directiva "lamentan profundamente" su périda, expresó "sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos", le recordó como "leyenda" del Liverpool y Osasuna y apuntó que "tras su retirada del fútbol dedicó su vida profesional al periodismo deportivo, donde destacó su labor en la televisión, la radio y la prensa escrita ganándose el cariño de todos los aficionados al fútbol y al deporte en general".



Para muchos Robinson era un símbolo. Por ejemplo, el Málaga, en este sentido, lamentó la pérdida de un "icono y comunicador" y le dio las gracias: "Por hacernos sentir de una manera tan especial este deporte al que amamos tanto. Un abrazo a sus familiares y amigos"



Inmersas en intensas negociaciones en plena pandemia, por momentos tan distanciadas, las instituciones futbolísticas coinciden esta vez en su admiración y cariño hacia el internacional inglés.



LaLiga hizo un somero repaso a su carrera y apuntó: "Como comunicador ha dirigido y presentado una gran variedad de programas deportivos, por los que ha recibido innumerables premios, y siempre le recordaremos como uno de los mejores comentaristas que hemos tenido en las retransmisiones de los partidos de LaLiga. Michael deja un gran vacío, tanto personal como profesional", destacó.



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se unió "al dolor del mundo del fútbol" por su fallecimiento y también envió el sentido pésame de todos los que componen la institución, al igual que hizo la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que aseguró que "su legado como futbolista y su manera de contar y de hacer vivir este deporte permanecerán siempre" con ellos.



Individualmente, entrenadores y jugadores, también hicieron su pequeño homenaje a 'Robin'. Sin ir más lejos, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, manifestó: "Michael Robinson conoció al hijo de la Paqui y yo tuve la suerte de conocer a Michael Robinson. Mi cariño a sus familiares y amigos. DEP. You'll Never Walk Alone".



Dani Ceballos, cedido por el Real Madrid en el Arsenal, señaló que "no hay voz ni acento más característico en el fútbol español". "Crecimos y aprendimos a amar el fútbol desde niños con su humor, profesionalidad y forma de ser. Y en su última etapa nos enseñó el lado más humano del deporte", apostilló.



Su figura trascendió más allá del fútbol. El tenista español Rafael Nadal se levantó este martes "con la triste noticia" del fallecimiento del exfutbolista, de quien destacó que "siempre" alegró el deporte.



"Nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de uno de los nuestros. Fuiste quien nos alegró siempre el deporte. Te estamos agradecidos", expresó Nadal.



La nadadora artística Ona Carbonell, multimedallista mundial y doble olímpica, no tardó en asegurar que el mundo se despedía "de una gran persona, apasionado del deporte y gran contador de buenas historias", en tanto que Carlos Sáinz, ganador del último Dakar, gran seguidor del mundo del fútbol, aseguró que era un "gran deportista y periodista, pero sobre todo buena gente!".



Incluso la esfera política nacional, tan ocupada en estos tiempos de pandemia de coronavirus, no dudó en ensalzar su figura. "Nos acompañó en miles de tardes de fútbol y nos contó historias increíbles, nos mostró la vida más allá del deporte. Gracias, Michael Robinson. Te echaremos de menos. You'll never walk alone", publicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta oficial de Twitter. Prácticamente todos los líderes también se sumaron a estas muestras de cariño.