Embarba se esfuma para el Betis y Telles para el Sevilla FC

La marcha de Gareth Bale, lesionado para un mes, rumbo al Tottenham acapara llas portadas a nivel nacional junto al test que el Barcelona afrontará esta noche frente al Elche en el tradicional Trofeo Joan Gamper. Entre ambas noticias, se abren paso las últimas probaturas del Sevilla FC antes de la Supercopa de Europa o las palabras de Pellegrini cerrando la puerta de salida a jugadores como Sanabria.

En el capítulo de llegadas, el Betis aún busca rematar su planificación, pero desde Barcelona se da por hecho que no será con Adrián Embarba. Como informó ED semanas atrás, Antonio Cordón, director deportivo verdiblanco, había realizado un nuevo sondeo por el jugador del Espanyol, que contaba con tres ofertas más de Primera, de Eibar, Granada y Osasuna. Se busca un futbolista que aporte mayor desborde por banda y en ese perfil encaja a la perfección el ex del Rayo Vallecano, pero su club no está dispuesto a dejarlo salir después de pagar en enero 10 millones de euros por su fichaje, de ahí que remita a su cláusula de 40 kilos.

Eso es lo que asegura el diario La Grada, que ahora va más allá al informar de que es el propio Embarba el que ha cerrado la puerta a una salida en este mercado. El jugador perico quiere quedarse en Cornellá y liderar el proyecto del regreso a Primera, para lo cual ya debutó con gol ante el Albacete en la primera jornada. Se esfuma, por tanto, está vía para un Betis que sigue muy atento al mercado, tanto de entradas como de salidas, pues sólo estas permitirían realizar una inversión de calibre.

Además, en la prensa internacional hay nombres propios como los de Dzeko, Milik o Telles, lateral izquierdo del Oporto que ha estado en la agenda del Sevilla FC, como posible relevo de Reguilón, y que ya tiene un acuerdo con el Manchester United, según la prensa portuguesa. Todo esto puede verlo en nuestra galería de portadas de la prensa deportiva.