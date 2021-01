Carlos Fernández encuentra su sitio, 'Prioridad Sanabria', Papu Gómez, De Jong... así llegan las portadas

El nombre del jugador del Real Betis Tonny Sanabria y el del ya exdelantero del Sevilla FC Carlos Fernández destacan en el repaso a las portadas de este lunes 25 de enero en los principales medios deportivos, compartiendo protagonismo con otros fuertes focos de interés como los del Papu Gómez, Riqui Puig, De Jong o un imparable Luis Suárez, el líder del líder de LaLiga.

Desde Italia, siguen anunciando una ofensiva del Torino por fichar a Sanabria. "Es una prioridad y el caso está caliente", anuncia la prensa local. No obstante, el Betis mantiene su tasación inicial y no contempla vender al paraguayo a no ser que el conjunto turinés suba considerablemente la oferta económica.

En San Sebastián, por su parte, la duda está en saber quién está más feliz, si la Real Sociedad por llevarse a uno de los delanteros españoles más prometedores por 10 millones más dos en variables o si Carlos Fernández, por haber encontrado por fin su sitio -eso asegura, sonriente- después de que su enésimo intento por triunfar en el Sevilla FC se viese frustrado y de tener que salir del club en el que militaba desde los 9 años.

La lectura positiva que hacen en Nervión a la marcha de su joven canterano es que, al menos, deja liquidez económica para afrontar la operación en la que Monchi y su equipo de trabajo centran sus principales esfuerzos en los últimos días: el fichaje del atacante del Atalanta Alejando 'Papu' Gómez.

La previa del Athletic-Getafe de hoy, la resaca de la jornada dominical en LaLiga, con nuevas victorias del Atlético, ante el Valencia -rival sevillista en Copa- y del Barcelona, en Elche y con un reivindicativo papel del codiciado Riqui Puig, que supo aprovechar los cinco minutos que le dio Ronald Koeman.

Todas estas noticias y muchas más, en la galería de portadas de este lunes 25 de enero.