La nostalgia verdiblanca de Chuli: "La etapa en el Betis es de las más bonitas que recuerdo"

Manuel Jesús Vázquez (Huelva, 25 de enero de 1991), conocido futbolísticamente como Chuli, declaró en la XXV edición del las Sesiones de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que "la etapa en el Betis es de las más bonitas".



El delantero centro, que militó en el Leganés, Extremadura y Getafe entre otros, recordó su etapa en las categorías inferiores donde siempre fue "muy valorado" y llegó a ser internacional junto a jugadores de la talla de Thiago Alcántara, Rochina, Bartra y Keko.



Sus mejores años los pasó en el Betis ya que "aquello fue muy bonito en parte, pero no por completo porque fue una mala temporada para el equipo." Chuli jugó todos los partidos la fase de grupos de la Europa League y eso fue "fue una experiencia muy bonita a nivel personal". Pero esa temporada no fue todo felicidad, ya que el Betis descendió y "eso fue muy duro".



También recuerda con cariño en el Leganés."La etapa en el Leganés, a donde llego cedido y enrabietado, porque en el Betis no juego nada durante la primera fase de la temporada. No tiene nada que ver aquel Leganés con el de ahora, pues no teníamos campo para entrenar y lo hacíamos en Butarque", declaró.



Cuando era joven tomaba nota de muchos delanteros, pero recuerda que tenía especial fijación por Jorge Molina, "con el que" pudo "compartir vestuario y sigue en activo". Chuli coincidió en el Getafe cuando subió a Primera División y no tiene duda que lo que genera dentro del terreno de juego "es increíble".



Siempre atento a todas las comunicaciones de la Asociación. "Hablé con mi representante sobre la conveniencia de apuntarme a estas Sesiones AFE y me recomendó que lo hiciera. Sé que habrá quien piense que uno está acabado o desesperado por apuntarse, pero no es así. Todo lo contrario, es perfecto porque es una oportunidad de estar concentrado durante dos semanas", expresó.



Ya integrado en el grupo desde hace días: "Parece que estás en un equipo de Primera División, porque los medios son magníficos, es algo brutal. Entrenando en solitario no adquieres el ritmo necesario.



Incide, para acabar, en que es fundamental en esta fase del año adquirir una buena forma física."Tengo ofertas, pero estoy esperando alguna que sea mejor. Ahora el objetivo es ponerme a punto", indicó.