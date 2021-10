William Carvalho, por delante de Joao Félix y Portugal le "roba" a Brasil a Matheus Nunes

El seleccionador luso Fernando Santos ha convocado para los partidos del 9 y 12 de octubre al brasileño del Sporting Matheus Nunes, medio que a finales de agosto fue llamado por Tite aunque no acudió con Brasil por no tener la vacunación completa de covid, en una lista en la que no figura Joao Félix y sí el centrocampista del Real Betis William Carvalho.

"Matheus Nunes estaba a las puertas de la selección, la puerta se abrió y él entró", sentencio entre risas Fernando Santos.

El medio de 23 años, que llegó a Lisboa con 14 años de edad tras dejar Brasil junto a su madre, militó en las categorías inferiores del Estoril y en 2019 pasó a la cantera del Sporting. La pasada campaña, el luso-brasileño fue una de las piezas clave de Amorim para que el Sporting ganara la Liga.

En la lista figuran tres jugadores de la Liga española, aparte del medio del Betis William Carvalho están el central del Granada Domingos Duarte y el extremo del Valencia Gonçalo Guedes.



No está en la portería Rui Silva, que en los últimos partidos no ha sido titular con el Betis y que tampoco habia estado presente en la última lista.

También está Cristiano Ronaldo, sobre el que fue cuestionado en la rueda de prensa acerca de si lo ve jugando al fútbol a los 40 años. Santos respondió tajante: "No tengo una bola de cristal".

Portugal jugará el 9 de octubre en el Estadio del Algarve contra Catar y el 12 de octubre recibirá en el mismo estadio al combinado de Luxemburgo, en un partido del "Grupo A" valedero para la clasificación del Mundial del 2022.

Portugal es líder del Grupo A con 13 puntos en 5 partidos, por lo que, a falta de tres jornadas, depende de sí misma para quedar primera y clasificarse.



Lista de convocados:



- Porteros: Anthony Lopes (Olympique de Lyon), Diogo Costa (Oporto) y Rui Patrício (Roma).



- Defensas: João Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (Oporto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG) y Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).



- Medios: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica) y João Moutinho (Wolverhampton);



- Delanteros: Bernardo Silva (Manchester City), André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF) y Rafa Silva (Benfica).