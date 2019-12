Las lesiones de Tomás Pina y Quini no tienen "buena pinta"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, y el técnico del Alavés, Asier Garitano, coincidieron tras el choque jugado este sábado entre ambos equipos en que las lesiones de rodilla del local Joaquín Marín 'Quini' y del visitante Tomás Pina no tienen "buena pinta".



"No sé lo que es, no sabemos aún lo que tiene pero no tiene buena pinta", dijo Diego Martínez sobre Quini, que tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo tras apoyar mal la pierna izquierda al realizar un disparo.



Diego Martínez dedicó la victoria lograda por el Granada ante el Alavés (3-0) "a Quini y a todos los lesionados del equipo" y dijo que perder al lateral fue "un palo anímico durísimo" del que los suyos fueron capaces de recuperarse.



Unos minutos antes había tenido que dejar el césped del Nuevo Los Cármenes Tomás Pina, también al sufrir una lesión en una rodilla de forma fortuita.



"No parece bueno, no tiene buena pinta. En el descanso estaba fastidiado y ahora hay que hacer las pruebas pero la sensación no es muy buena. A ver si hay suerte y no deja de ser un gran susto", dijo Garitano tras el choque sobre la lesión de Tomás Pina.



Los dos jugadores quedan a expensas de las pruebas que les realizarán los servicios médicos de sus respectivos clubes en las próximas horas para conocer el alcance exacto de sus problemas físicos.