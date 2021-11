Una de las estrellas del Alavés revela que el "sueño" de su carrera es "jugar en el Betis"

El Deportivo Alavés sacó un valioso punto en su visita del pasado sábado a la capital de Andalucía para enfrentarse al Sevilla FC, que sufrió para empatar y que no consiguió el definitivo 2-2 hasta el postrero minuto 92 por medio de Ivan Rakitic. El cuadro vitoriano se encuentro en el mejor momento desde que comenzó la temporada al lograr 11 de los últimos 15 puntos en juego gracias a la enorme solidez defensiva del bloque dirigido por Javi Calleja y el estado de gracia de jugadores como Joselu Mato o el sevillano Luis Rioja, quien ha sorprendido este pasado lunes revelando que el "sueño" de su carrera deportiva está muy lejos de tierras alavesas. Concretamente en la otra punta de la geografía española, pues no pierde la esperanza de poder vestir algún día la camiseta de las trece barras del Real Betis.



"Siempre lo he dicho. Mi ilusión siempre ha sido jugar en el Betis. Es cierto que estoy en el Alavés, que me están dando una confianza terrible y ellos me han sacado del barro. Me han dado la oportunidad. Mi primer año aquí fue muy malo y yo me sentía en deuda con ellos porque fueron los que confiaron en mí y me sacaron de Segunda. Creo que ahora es cuando esto respondiendo al club y a la afición. Estoy contento aquí, quiero triunfar aquí y hacer las cosas bien, pero es cierto que siempre ha sido un sueño jugar en el Betis. Cada vez me siento con más confianza", dijo en una entrevista para el canal de Twicht de @2010MisterChip.







??Luis Rioja: "Para mi es un sueño jugar en el @RealBetis, ojalá algún dia ocurra"



igual que cualquiera de los que van al Benito Villamarín. Ahora me debo al Alavés, pero. En algún momento me gustaría vestir al camiseta verdiblanca", aseguró el atacante, que este curso ha participado en 13 partidos de LaLiga con el Alavés y ha anotado un gol, el del valioso empate en el Camp Nou frente al FC Barcelona.Luis Jesús Rioja González, nacido hace 28 años en, se formó en las categorías base del CD Cabecense, antes de dar el salto a las canteras del. Su gran salto lo dio en la 17/18, jugando en las filas del,? con el que disputó los 'play off' de ascenso a Segunda división y llamó la atención de la, club que le fichó para la 18/19 y desde el que dio un nuevo paso, estrenándose en 2019 en Primera división de la mano del, donde permanece desde entonces siendo fijo para todos los entrenadores que ha tenido la entidad babazorra en estos dos años y medio.