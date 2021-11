La 'Joselu-dependencia' acalla las críticas tras el flirteo estival con el Sevilla y da la razón al delantero... y a Lopetegui

El jugador del Deportivo Alavés Joselu Mato indicó este jueves que no cree que haya 'Joseludependencia' en el conjunto albiazul y dio mucha importancia al trabajo del colectivo aunque sea él que marque goles. El tiempo le está dando la razón al delantero, que ha acallado con goles y buen juego las críticas de la afición local por sus coqueteos estivales con el Sevilla FC y, de paso, también ha justificado los motivos por los que Lopetegui puso su nombre sobre la mesa de Monchi. De ese tema, de sus opciones para las dos próximas ventanas del mercado de fichajes y su condición de agente libre en junio, prefiere no hablar por el momento.



Joselu Mato siguió en racha en Sevilla. Suyo fue uno de los tantos del 2-2 del Alavés en el estadio Sánchez-Pizjuán. Ha marcado cinco dianas en las últimas cinco jornadas de LaLiga de las ocho celebradas por su equipo, que gracias a esas dianas encadena seis citas sin derrota, con tres empates y otras tantas victorias.

"Personalmente me encuentro en un momento muy bueno. Cuando un delantero ve puerta, aporta cosas buenas y los resultados son buenos, siempre es positivo", valoró el goleador, que está cerca de marcar un nuevo récord histórico en el club vasco. Joselu se encuentra a un solo gol de igualar, con 29 tantos, a Javi Moreno, que hasta la fecha es el máximo goleador del Alavés en Primera. "Si se puede superar un récord en un club en Primera siempre es una alegría. Espero que se cumpla, pero nunca me ha obsesionado", comentó al respecto.



Preguntado sobre su contrato confirmó que todo sigue igual, que acaba el 30 de junio de 2022 y a partir de ahí no es cosa suya, lo pone en manos de sus agentes y del club. "No es momento de hablar de renovaciones y hablaremos de futuro más adelante", remarcó el delantero, que zanjó que habló con el entrenador "desde el primer momento" y subrayó que es "un profesional" desde que ha pisado Vitoria y lo será "hasta el ultimo día en el que este aquí".

El delantero del Glorioso valoró el trabajo del equipo en sala de prensa y recordó que "los comienzos nunca son fáciles". "Hemos recibido muchos jugadores nuevos y muchos jóvenes y es normal que desde el principio las cosas no salgan bien, pero con el trabajo que hemos hecho y las semanas de entrenamiento todo ha llegado", celebró el goleador.



El '9' de la escuadra vitoriana destacó el trabajo de Javi Calleja e incidió en que todos los jugadores son clave y el equipo no depende de él. "Hay partidos que se definen por las individualidades, pero todo es resumido al colectivo. Somos 25 con cuerpo técnico y fisios", explicó el atacante, convencido de que "lo colectivo prioriza". En este sentido, aseguró que "el equipo tiene margen de mejora porque tiene gente muy joven que quiere seguir creciendo y demostrando que tiene nivel para competir" y dijo que quiere seguir así.

Respecto al próximo rival, el Celta de Vigo, expuso que el conjunto gallego "apuesta mucho por la cantera y cuando no salen los resultados se tienen un montón de críticas", al tiempo que valoró que "el club ha crecido un montón con una ciudad deportivo, un proyecto de un nuevo estadio y jugadores internacionales".



"Juega mucho por dentro, con muchos jugadores que se asocian. Eso te obliga a estar 100 % metido porque son técnicamente muy buenos, va ser bonito porque están necesitados y jugamos en casa", auguró Joselu Mato, que advirtió de que "es uno de los que más posesiones tiene de Primera". El albiazul coincidió con Iago Aspas en su época celeste y ensalzó que "es uno de los mejores delanteros de la liga española y puede poner en peligro a cualquier equipo". "Hay que tenerlo en cuenta y estar con los cinco sentidos puestos en él y en los que le rodean", manifestó.