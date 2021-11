Salvi, Álex y la buena lectura del partido ante el Athletic

Salvi Sánchez, extremo del Cádiz, compareció ante los medios oficiales del club tras la victoria ante el Athletic en San Mamés y la valoró así: "Importantísimos los tres puntos. Es un rival muy duro que en su casa se deja pocos puntos. Hemos hecho las cosas bien en las dos partes. Ha sido un buen partido".

Además, el sanluqueño reconoció que les hacía falta un partido así para recuperar la confianza. "Si nos ponemos a analizar el partido en sí era el que queríamos jugar. Hemos tenido ocasiones. Importante ganar fuera de casa, sumar tres puntos y salir de ahí abajo".

Salvi, como autor del único tanto que valió tres puntos, relata cómo vivió la jugada. "He visto que hemos sacado rápido de banda, se me quedó el balón y por suerte ha ido para dentro. Sabíamos el rival y el ambiente que era. Ha sido un partido muy trabajado. Muy feliz por llevarme los tres puntos a casa".

Finalmente reconoció el motivo de su sustitución en el descanso. "Estoy bastante bien, he tenido una conmoción por un golpe. Al entrar en el vestuario he tenido un pequeño mareo y el doctor ha preferido que me quedara en el vestuario y que entrara otro compañero, que lo iba a hacer igual o mejor que yo".

Álex Fernández: "Hemos sido inteligentes de principio a fin"

El mediocentro del Cádiz Álex Fernández también habló tras el partido y coincidió con su compañero Salvi en que necesitaban una victoria así. "Gran victoria, muy merecida, muy trabajada y llevábamos mucho tiempo esperándola. Es muy importante para nosotros".

Su polivalencia le ha hecho ir cambiando de posición, pero ayer le tocó jugar como centrocampista. "Los cadistas saben que puedo jugar en muchos sitios, me siento cómodo en cualquier sitio en el centro del campo. Me encuentro muy bien, muy cómodo y si vienen resultados positivos pues perfecto todo".

El madrileño también valoró la lectura del partido, la cual salió a la perfección. "Hemos leído muy bien el partido, hemos sido inteligentes de principio a fin. Encontrarnos con el gol tan pronto nos ha servido porque el equipo sabe defender bien y la intensidad ha sido la correcta".

Por último, Álex se sinceró al hablar sobre la dificultad de la categoría. "Esto es Primera División, es muy complicado todo. Hemos conseguido una gran victoria, hay que conseguir otra que será complicada en Getafe y cuando juguemos en el Mirandilla luchar para sumar de tres ante nuestra gente".