Un penalti no pitado que aún indigna al cadismo

Cádiz CF y Granada CF se han enfrentado un total de 28 veces en partido de liga en el antiguo Carranza, de los cuales tan solo uno fue en Primera división, curiosamente fue la temporada pasada en un encuentro que a día de hoy los aficionados del submarino amarillo no olvidan por lo acontecido en aquella tarde otoñal en la Tacita de plata. Ambos conjuntos se medían en Cádiz en la quinta jornada del campeonato. Los locales llegaban a la cita tras haber ganado por primera vez en su historia al Athletic Club en San Mamés en partido de liga y buscaban el primer triunfo en casa del campeonato.

El encargado de dirigir el encuentro era Javier Alberola Rojas, colegiado que nunca olvidará la afición del Cádiz, y tampoco Álvaro Cervera. Mediada la segunda parte, Foulquier atropellaba dentro del área a Alberto Perea y ante la sorpresa de los allí presentes, no había aún aficionados por la pandemia, el colegiado no señalaba los once metros y ni tan siquiera iba a revisar la acción al monitor del VAR.

A la conclusión del partido, Álvaro Cervera era cuestionado por dicha jugada en rueda de prensa. El técnico, que siempre se ha caracterizado por su sinceridad y por no morderse la lengua, afirmaba que "Todo el mundo lo ha visto. Solo hay una persona o tres, porque hay uno abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver y no tiene otra explicación que no sea no querer pitarlo. Sé lo difícil que es pitar, pero también sé los medios que hay ahora para poder arbitrar. Aún así puede haber fallos, pero no en esto. La jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco".

Tras aquellas declaraciones, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol le abría un expediente al técnico del Cádiz que se saldaba con una sanción de cuatro partidos de sanción. Finalmente, y a pesar del rechazo por parte del Comité de Apelación de la Federación al recurso presentado por los servicios jurídicos del club, era en marzo cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo dejaba sin efecto la sanción al entrenador del Cádiz CF.

Javier Alberola Rojas no volvió a pitar en el Nuevo Mirandilla hasta esta temporada, cuando dirigió el encuentro entre el Cádiz y el Deportivo Alavés con triunfo vitoriano por dos a cero y otra vez con polémica por un penalti dudoso pitado a favor de los visitantes. Penalti que le recriminó toda la afición del submarino amarillo recordándole la acción de Foulquier y Perea, cuando en aquella ocasión no señaló la pena máxima.