El Cádiz da un nuevo plazo a Luuk de Jong

El Cádiz Club de Fútbol sigue a la espera de Luuk de Jong. Tras el acuerdo de hace una semana entre el FC Barcelona - Sevilla FC - Cádiz CF para la cesión del delantero neerlandés hasta final de temporada, el futbolista tenía de plazo hasta este martes para responder a dicha propuesta, hecho que no sucedió. El 'Haaland Tulipán', como lo llegó a denominar Joan Laporta, y a pesar de no contar para Xavi Hernández, sigue yendo a entrenar diariamente a la ciudad deportiva del Barça y no parece tener claro su futuro, aunque desde el club le han insistido en varias ocasiones que tendrá que salir en el mercado invernal, sobretodo para poder ganar músculo salarial e inscribir a Ferrán Torres en LaLiga.

Ante la falta de respuesta de Luuk de Jong, y sabiendo que en el mes de enero siempre es complicado acertar, el Cádiz ha decidido darle más tiempo al holandés para que considere su oferta. Según informa La Vanguardia, los gaditanos le han dado un nuevo plazo de respuesta al ariete, y será el lunes 3 de enero, fecha que coincide con la disputa del derbi andaluz ante el Sevilla FC en el Nuevo Mirandilla cuando el jugador tendrá que responder, y en el caso de no hacerlo, los amarillos comenzarán a buscar nuevas opciones.

La realidad es que va a ser un mercado de invierno muy complicado para los gaditanos, que buscan apuntalar la plantilla de cara al segundo tramo de competición. La sensación en estos momentos es que las primeras opciones están fallando. En el centro del campo, el nombre que más gustaba era el de Gonzalo Escalante, un futbolista con experiencia en Primera división tras su paso por la SD Eibar, sin embargo, ante la llegada de Mendilibar al cuadro vitoriano, dicha operación se ha ido desvaneciendo.

Otra opción que gustaba para el ataque era Manu Vallejo. ESTADIO Deportivo viene informando que la intención del futbolista es fichar en propiedad por el Cádiz y no vería con tan buenos ojos una cesión hasta el final de temporada. Además, el jugador quiere ser reconocido como un mediapunta o un jugador de banda y no como un delantero centro. En ataque, otro de los futbolistas que ha sido relacionado con la entidad gaditana es Paco Alcácer, el delantero apenas está teniendo minutos en Villarreal, pero habría rechazado una oferta de los gaditanos de dos millones de euros hasta final de temporada.