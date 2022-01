El ultimatum con dardo a De Jong y la estrecha relación entre Monchi y Vizcaíno: "No es mi amigo, es lo siguiente".

Desde que Manuel Vizcaíno desembarcó en Cádiz CF como presidente, especialmente con el ascenso a Primera división, se han convertido en habituales las vinculaciones de futbolistas del Sevilla FC con el conjunto amarillo. Unos supuestos intereses que en muchas de estas ocasiones han sido ciertos y que, en otros, han venido motivado más por la estrecha relación existente entre el máximo mandatario del club amarillo que por otra cosa.

Es evidente que el que fuera consejero del Sevilla FC con José María del Nido como presidente guarda una estrecha relación con la entidad nervionense y con muchos de los profesionales de allí. Entre ellos, el propio Monchi, director deportivo del Sevilla FC.

Ejemplos de la relación con el Sevilla FC hay mucho en la gestión de Vizcaíno al frente del Cádiz. El último de ellos, los intentos por hacer recalar en el Nuevo Mirandilla al delantero holandés Luuk de Jong, al que el Barcelona le quiere romper su cesión. El ariete neerlandés no acaba de verlo del todo claro, de ahí que el Cádiz CF le haya dado un ultimátum con prórroga hasta este lunes 3 de enero, al tiempo que Cervera le ha dejado un dardito en rueda de prensa, lo que aventura que posiblemente no acabe recalando en la 'Tacita de plata'.

Antes, ya han arribado a Cádiz profesionales de nivel como Negredo o Cala, quienes, aunque no fueron una negociación directa con el Sevilla FC, como sería ahora el caso de De Jong, en una negociación a tres entre el Barça, el Cádiz CF y el Sevilla FC, sí que tuvo mucho que ver la relación de Vizcaíno con ambos futbolistas durante su estancia en el Sánchez-Pizjuán como consejero.

Otro ejemplo de esa fotosíntesis Cádiz CF-Sevilla FC fue el paso de Óscar Arias como director deportivo, que se encontraba sin equipo una vez que hubiera sido destituido en el Sevilla FC. Su tensa relación con Cervera, sin embargo, le empujó a salir del Nuevo Mirandilla también.

Esa estrecha relación, por ejemplo, es la que ha querido utilizar también Vizcaíno en mercados anteriores para hacerse con la cesión de futbolistas como Bryan Gil, aunque nunca llegaron a darse las circunstancias. Otros nombres de sevillistas que en las últimas fechas han sido relacionados con el Cádiz CF son los de Idrissi y Gudelj, al buscar en este mercado de enero un extremo izquierdo y un pivote. Y es que la relación entre Sevilla FC y Cádiz CF siempre estará ahí mientras que Vizcaíno sea el presidente amarillo.

Al respecto, sin ir más lejos, se ha referido el propio Monchi en alguna ocasión. "Yo le mandaría al Cádiz todo lo que pudiera pero hay unos motivos económicos que hay que respetar. Luego está el deseo del futbolista, esto no es una dictadura. Un jugador decide, y le aguantas un par de días pero el tercero ya decide. Manolo Vizcaíno no es mi amigo, es lo siguiente y hemos hablado de nombres pero no se han dado las circunstancias", explicó el de San Fernando durante una entrevista con El Yuyu en su canal de Youtube.

Las operaciones, sin embargo, no siempre son sencillas de cuadrar, tal y como explica Monchi durante la citada entrevista: "Los jugadores del Sevilla salarialmente están a un nivel más alto que los del Cádiz".