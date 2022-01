El posible once del Cádiz contra CA Osasuna

El Cádiz CF se enfrenta este domingo a CA Osasuna en el encuentro correspondiente a la vigésima jornada de Primera división. Los gaditanos llegan a la cita tras haber eliminado al Fuenlabrada en Copa del Rey, pero con malas sensaciones en liga debido a la última derrota en el Nuevo Mirandilla frente al Sevilla FC. Por su parte, los navarros están sumergidos en una crisis de resultados y han quedado apeados del torneo copero. Podría debutar en El Sadar Fede San Emeterio, así lo ha confirmado el propio Álvaro Cervera en rueda de prensa. El técnico ha afirmado que el centrocampista viene de jugar poco en Valladolid, pero que ha estado entrenando de manera asidua y podría contar con él, aunque parece complicado que pueda salir de inicio.

Cervera recupera a Juan Cala tras haberse perdido el encuentro en el Bernabéu. Además, el entrenador ha apuntado en rueda de prensa que ha recuperado a varios futbolistas tras haber dado negativo en COVID, aunque no ha trascendido la identidad de los mismos. Quien jugará seguro será Iza Carcelén ya que Carlos Akapo se ha marchado a la Copa África con la selección de Guinea Ecuatorial. En relación a los lesionados Lozano y José Mari, Cervera ha dicho del primero que "es una lesión muscular de las que a veces tardas en recuperarte una semana o se complica y se va a varias", mientras que con respecto al roteño, ha apuntado que "todavía no lo vamos a arrancar. Hace cosas con nosotros, pero después se quita. Es algo que nos está lastrando porque es importante para nosotros. No solo en el juego sino también en los viajes y en el vestuario y llevamos tiempo sin él".

El esquema seguirá siendo un 4-1-4-1 con tres jugadores en el centro del campo formando Jonsson, Álex y Tomás Alarcón el trivote. Iván Alejo podría jugar en el costado derecho y Arzamendia en la izquierda, mientras que Negredo podría ser la referencia.

Consulta el posible once del Cádiz ante CA Osasuna entre nuestra galería.

Ledesma: Portero titular en liga. Ha encajado dos goles en los tres últimos partidos.

Iza Carcelén: Sin Akapo, que se encuentra con la selección, el portuense regresará al lateral derecho.

Juan Cala: El futbolista lebrijano fue titular en Copa del Rey y cumplió su partido de sanción ante el Sevilla.

Víctor Chust: Si Fali no está disponible, el jugador cedido por el Madrid será titular.

Espino: Titular en todos los partidos de liga, ha jugado todos los minutos.

Tomás Alarcón: Llega motivado al encuentro tras su gol en Copa.

Jens Jonsson: A pesar de su mal partido ante el Fuenlabrada, nadie duda de la importancia del danés sobre el terreno de juego.

Álex Fernández: Aporta calidad al equipo en el centro del campo. Además ejerce una gran labor en tareas defensivas.

Alejo: En estos momentos es el extremo en mejor forma de la plantilla.

Arzamendia: Recuperado de sus molestias, el paraguayo viene de tener minutos en Copa y demostró que es mejor extremo que lateral.

Negredo: Sin Lozano, es el delantero con más goles esta temporada. Apenas tuvo minutos en Fuenlabrada.

Álvaro Cervera: Seguirá apostando por el 4-1-4-1 con tres jugadores en el centro del campo. El equipo necesita una reacción.

Florin Andone: Cervera ha señalado en rueda de prensa que cuenta con él. Poco a poco se va adaptando al juego del equipo.