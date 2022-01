Brigadas Amarillas lanza un duro comunicado sobre la "preocupante" situación del Cádiz.

El Cádiz CF cayó este domingo en El Sadar, frente a Osasuna, por 2-0, sumando su séptimo partido consecutivo sin conocer la victoria. Un triste bagaje en el que los de Álvaro Cervera han sacado tan sólo dos puntos de 21 posibles, lo que hunde al Cádiz CF en los puestos de descenso de una manera preocupante.

Los amarillos no levantan cabeza y los refuerzos de enero tardan más de lo esperado, habiendo llegado tan sólo Fede San Emeterio para reforzar la zona ancha. De ahí que ya haya comenzado a cundir el nerviosismo entre un amplio sector de la afición. Entre ellos, el colectivo Brigadas Amarillas, que ha emitido un comunicado en relación a la preocupante situación por la que atraviesa el Cádiz CF a estas alturas de la temporada, ya cruzado el ecuador.

Un duro escrito en el que, junto a la "preocupación" por el momento del Cádiz CF, se tilda de "desastrosa" la planificación deportiva, a la vez que se le echa en cara a los dirigentes del club que no hayan estado a la altura con otras cuestiones que han afectado a la ciudad en las últimas fechas. A continuación, el comunicado íntegro.

El comunicado de Brigadas Amarillas

A estas alturas que ya estamos de la temporada, con la perspectiva de una primera vuelta de la que nadie puede sen­tirse satisfecho, y viendo la clasificación y la desastrosa planificación deportiva por parte de los encargados de ésta (sean los que fuesen), habrá quienes no entenderán que nuestra mayor intranquilidad, para sorpresa de muchos, no sea actualmente la delicada situación deportiva. Qué nos van a contar a nosotros, que nos hemos comido campos in­fames de la otrora Segunda B. Y aún a sabiendas de que el estado actual del club es bueno en comparación con agónicas etapas anteriores, con una estabilidad que se necesitaba como el comer después de tantas penurias, tantas decepciones y tantos sinsabores; no podemos evitar apartar la vista de lo que, hoy en día, es algo que nos obsesiona como cadistas de cuna.

Nos preocupa que nuestro Club, por torpeza o mala fe, diese la espalda a los trabajadores y trabajadoras del metal en aquellos días de lucha en las calles por la conquista de unos derechos y unas condiciones laborales dignas para las familias que viven del sector, con un tuit vergonzoso en el que, como si en una realidad paralela viviesen, pidiesen "sensatez y sentido común a todos", en vez de una carga de trabajo digna para una población machacada por quie­nes quieren deslocalizar el pulmón económico de la Bahía, y que dejasen de reprimir a los afectados como si de vul­gares delincuentes se tratasen.

Nos preocupa que alguien que no siente la ciudad de Cádiz amenace con levantar un estadio fuera de nuestro tér­mino municipal, sin importarle en absoluto ni la memoria colectiva ni la historia, y mucho menos la economía de los que cada domingo pueden facturar algo en esos días de partido.

Nos preocupa cuando vemos a presuntos dirigentes (algunos incluso directo desde el Centro Penitenciario de Maire­na del Alcor, Sevilla) campar a sus anchas como si de su particular cortijo se tratase.

Nos preocupa no entender muy bien qué hace ese "speaker" animando (de una forma tan ridícula, infantil, artificial y tan poco propia) como si de una franquicia de la NBA se tratase. Por no hablar de los diferentes tratos a nuestros afi­cionados. Ni tú, ni nosotros, ni nadie, puede entrar con una botella de agua al campo, con un bocadillo o con un pa­quete de patatas. Ni tú, ni nosotros, ni nadie que no vaya a los palcos, por supuesto. Porque para vergüenza del con­sejo de administración del club quedará además esa imagen de los palcos a reventar, en donde las copas, las cerve­zas e incluso el humo de los cigarrillos se ven desde la entrada del puente nuevo como si estuviesen en una folclórica caseta de la Feria de Abril.

Nos preocupa que después de tantos años intentando llegar al lugar de dónde nunca debió salir el club, el fútbol profesional, se haya desnaturalizado la conexión entre el equipo y la ciudad. Nos preocupa que todos los sentimientos que nos hacen ser lo que somos se intenten mercantilizar hasta un punto tan falso como obsceno. Y es que la gota que colmó el vaso fue la foto oficial tan poco identitaria en una Plaza de Toros.

Se podrán perder muchos puntos, muchos partidos e incluso la categoría. Se nos habrá perdido esa "banda" que no negociaba la lucha entre fiestas tras una derrota y altercados de madrugada, pero lo que nunca dejaremos que se pierda es la esencia de un club, ese que siempre fue de la mano con sus vecinos y vecinas.

El Cádiz CF no se entiende sin la gente de Cádiz porque la gente de Cádiz no entiende su día a día sin el Cádiz CF. Queremos que nuestros hijos e hijas sientan la pasión y el orgullo de pertenecer a un club humilde para así sentirse especiales en un mundo dominado por clubs de los denominados grandes, asemejados a multinacionales. No queremos parecernos en nada a ellos, a ese concepto globalizador e impersonal.

La Sociedad Anónima Deportiva puede que sea propiedad de unos accionistas mayoritarios en un Registro Mercantil, pero pertenece al municipio y toda su provincia.

Nadie, absolutamente nadie, va a anteponer sus intereses financieros ni sus objetivos empresariales o personales sin encontrar a la afición cadista, a Brigadas, y a muchas de sus batalladoras peñas defendiendo los valores que siempre han alumbrado al Club: humildad y estandarte del gaditanismo.

Somos lo que defendemos. Sencillamente no lo vamos a permitir. Nos tendréis en frente. Salud, Cadismo y Libertad!