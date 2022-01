Diego Costa, ofrecido al Cádiz, no pasa el reconocimiento médico

Falta poco más de un día para el cierre del mercado de fichajes y el Cádiz sigue sin encontrar a un delantero de garantías en el mercado de fichajes. En el club gustaba Manu Vallejo, se había llegado incluso a un acuerdo con el futbolista pero las altas pretensiones del Valencia, que pedía cinco millones por el traspaso y 900.000 euros por la cesión han impedido que el canterano natural de Chiclana de la Frontera vuelva a enfundarse la elástica del submarino amarillo, y finalmente pondrá rumbo al Deportivo Alavés de Vitoria.

Uno de los delanteros que durante este mes ha sido relacionado con la entidad gaditana es Diego Costa. El ariete brasileño quedó en libertar tras romper su contrato con Atlético Mineiro y su deseo era volver al fútbol europeo. A sus 33 años, y justo un años después de haber abandonado la disciplina del Atlético de Madrid, el jugador natural de Lagarto llegó a un acuerdo con la Salernitana de Italia, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto debido a que el jugador no superó el pertinente reconocimiento médico. Costa fue ofrecido por sus representantes al Cádiz pero finalmente en la Tacita de plata declinaron el ofrecimiento por dos motivos, el primero porque no es el perfil de 'nueve' que buscan en este mercado, y por otro lado por las dudas de su estado físico, ya que lleva varios años padeciendo diversas lesiones.

Está siendo un mes complicado en la dirección deportiva en la búsqueda de un ariete. En primer lugar se llegó a un acuerdo a tres bandas entre Cádiz - Sevilla - Barcelona para que Luuk De Jong firmara por los gaditanos hasta final de temporada, pero el jugador no veía con buenos ojos abandonar la ciudad Condal para firmar por un equipo que se encuentra en puestos de descenso. Posteriormente el club filtró una supuesta oferta a Paco Alcácer de dos millones de euros hasta final de temporada, pero supuestamente el jugador del Villarreal también habría rechazado firmar por los gaditanos.

El tercer delantero en salir fue Djuka, del Sporting de Gijón, curiosamente a principios de enero en la antesala de la eliminatoria de la Copa del Rey entre gaditanos y asturianos, pero no se llegó a a un acuerdo económico entre ambos clubes, mismo motivo por el que finalmente Manu Vallejo no ha recalado en el Cádiz en este mercado de invierno. Ahora, Diego Costa es rechazado, quedan menos de treinta y seis horas para el cierre de mercado, y la dirección deportiva del Cádiz encabezada por Enrique Ortiz y Jorge Cordero no encuentran un delantero.