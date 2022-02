Lozano sobre la designación de Alberola Rojas: "Es un desgaste mental pensar en eso"

El delantero hondureño compareció este jueves en sala de prensa

El Choco Lozano ha sido el protagonista este jueves en rueda de prensa. El ariete hondureño reaparecía el pasado fin de semana tras haber estado con su selección y fue titular por delante de Lucas Pérez. Los amarillos tienen dos partidos importantes en dos semanas: Getafe y Granada, dos encuentros que pueden marcar el devenir de la temporada.

Para el delantero "son dos semanas bastante cruciales para nosotros, lo tenemos claro. El equipo está trabajando bien, pensando que se pueden sacar tres puntos que son necesarios para nuestra confianza. Estoy seguro de que vamos a tener ese premio ya".

Alberola Rojas, un árbitro que siempre trae polémica en los partidos que arbitra al Cádiz, dirigirá el choque del sábado ante el Getafe. "Tratamos de dejar a un lado el tema arbitral, pues afecta más que suma. Es un desgaste mental pensar en eso, encaramos los partidos pensando en que los árbitros no van a tener incidencia", afirmaba el jugador, y concluía señalando que "Va a ser profesional".

Ante el Celta de Vigo el Choco Lozano tuvo la ocasión más clara para su equipo, una jugada que se iniciaba en un saque de banda de Luis Hernández, que prolongaba Álvaro Negredo con el pecho y que finalizaba el catracho con un tiro centrado que Dituro lograba despejar. Reconocía que aún le da "muchas vueltas", y agregaba que "La pelota quiero que entre, pero esta vez no fue así. Si esta semana me toca jugar ojalá vaya para dentro. Te vas con ese sabor de que podía haber entrado, pero no entró".

En el mercado invernal, el club se reforzó en ataque con la llegada de Lucas Pérez, lo que aumenta la competencia para los delanteros. "uno siempre quiere estar en el terreno. Uno siempre prefiere estar adelante, como delantero. Pero donde toque, estamos a disposición de hacerlo".

El Cádiz buscará su primer triunfo ante su afición, ya que es el único equipo de Primera división que aún no ha sido capaz de hacerlo. "Estas semanas nos ha pesado mucho las ansias de querer sacarlo. Eso va pesando poco a poco. Queremos darle una alegría a la gente que ha estado todo el año y en los momentos duros. Rivales directos ganaron, pero el finde tenemos un partido que nos puede enganchar ahí. Lo que vemos es el partido contra el Getafe".

En último lugar fue cuestionado por el cambio de técnico, a lo que respondía que "el equipo ha dado un paso adelante. El equipo tiene otras cosas que antes no teníamos. Con Cervera teníamos cosas buenas pero la llegada de Sergio nos implementa cosas diferentes, y la combinación es buena".