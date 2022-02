Las jugadas en las que Alberola Rojas perjudicó al Cádiz

El penalti no señalado a Foulquier sobre Perea, o la agresión no sancionada de Laguardia a Negredo, son algunas de estas acciones

El encuentro entre el Cádiz CF y el Getafe será arbitrado por Javier Alberola Rojas, un colegiado que no trae buenos recuerdos a la afición cadista ni al propio club, ya que en las últimas ocasiones en las que el ciudadrealeño ha dirigido un encuentro del submarino amarillo su criterio a la hora de juzgar algunas acciones siempre perjudicó al cuadro gaditano. En las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla no ha gustado su designación, sobretodo tras el escándalo arbitral de Mallorca y los dos penaltis señalados por Carlos Del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández contra los andaluces y la rigurosa acción entre Ledesma y Santi Mina castigada con penalti por parte de Mateu Lahoz.

Desde su ascenso a Primera división, ha habido cuatro partidos en los que Alberola Rojas perjudicó al Cádiz. Esta historia, y no precisamente de amor comenzó en un derbi andaluz frente al Granada. Aquella tarde, el juez del partido no señaló un clamoroso penalti de Foulquier sobre Alberto Perea. Una acción en la que el propio Comité Técnico de Árbitros llegó a reconocer que se tendría que haber ido al VAR para señalar la pena máxima. En la rueda de prensa post partido, Álvaro Cervera llegaría a decir sobre esa jugada que "lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar". Por estas palabras, el técnico guineano sería sancionado con cuatro partidos, aunque finalmente no tuvo que cumplir dicha sanción.

Alberola Rojas no volvería a pitar al Cádiz en la Tacita de plata hasta el presente curso, en concreto en la décima jornada cuando los gaditanos recibían al Deportivo Alavés. En aquella ocasión, el colegiado de Castilla-La Mancha sí pitaba un riguroso penalti de Víctor Chust sobre Joselu, que incendiaba al respetable del antiguo Carranza, pero para más inri, en ese mismo encuentro, Laguardia daba un codazo en la cara a Álvaro Negredo dentro del área, una jugada en la que se tendría que haber señalado penalti y roja al central del conjunto vitoriano por agresión, pero que ni tan siquiera se revisó.

En un otro derbi andaluz, aunque en esta ocasión el rival sería el Sevilla FC, el colegiado volvía a no pitar un claro penalti a favor de los gaditanos. Con derrota momentánea ante el conjunto de Lopetegui, Iván Alejo se internaba dentro del área y Gudelj pisaba el pie del vallisoletano que caía derribado. De nuevo, penalti, y de nuevo, la acción no se castigaba y el colegiado no iba a revisar la acción al monitor el VAR.

Alberola no solo ha perjudicado al submarino amarillo en liga, también lo ha hecho en Copa del Rey. En la eliminatoria ante el Valencia en Mestalla, en la jugada del primer gol valencianista, Hugo Duro, y sin balón de por medio, cargaba contra Juan Cala y derribaba al central lebrijano que caía al césped, una falta clara que no pitó, como tampoco señaló el penalti de Cömert sobre el propio Cala, y su error era tan grosero y manifiesto, que en esta ocasión su compañero del VAR tuvo que avisarle para que fuera a ver la jugada, y finalmente señalaba los once metros.