El adiós de Álex Fernández sigue el camino trazado

El adiós de Álex Fernández del Cádiz CF ha tomado el camino esperado por todas las partes, el propio futbolista incluido. Desde que el pasado 24 de enero ESTADIO Deportivo avanzara que el centrocampista del Cádiz CF y el Betis habían llegado a un acuerdo para enrolarse en las filas verdiblancas a partir del próximo verano, a la espera de algunos condicionantes como el reconocimiento médico, entre algún otro, mucho ha sido el runrún en relación a la figura del centrocampista de Alcalá de Henares.

La noticia no ha caído nada bien en el Cádiz CF ni en la afición, que hoy por hoy está más centrada en la salvación que en el futuro de un futbolista que ha sido muy importante en los últimos cursos y que ha crecido como profesional de la mano del Cádiz CF. Sin embargo, las diferencias económicas entre las partes y la delicada situación del conjunto amarillo han llevado al distanciamiento. Algo que ha aprovechado un Betis que lucha por cotas altas con Manuel Pellegrini en el banquillo y que requiere fondo de armario para un curso, el próximo, que se antoja prometedor.

La delicada situación del Cádiz CF, que en enero sustituyó a todo un mito en su banquillo como Álvaro Cervera y que lleva desde entonces luchando por la salvación, empujaron a las partes a llevar el asunto con la mayor discrección, algo que no fue posible del todo.

La lógica, y las diferencias encontradas, invitaban a que Álex Fernández iría perdiendo protagonismo en el once de manera paulatina, de manera que no renovara y una vez que se confirmara que su decisión era la de no continuar como amarillo. Y así ha sido, habiéndose caído de los dos últimos enfrentamientos del Cádiz CF en LaLiga. Ante el Celta fue suplente, sin contar con minutos, y frente al Getafe no entró en la convocatoria. Algo que tampoco cogió por sorpresa al centrocampista ni a su entorno.

En cualquier caso, los datos de la presente temporada demuestran que no se puede dudar de su compromiso como cadista. Álex Fernández es el jugador del Cádiz con un mayor acierto en el pase (80,51%), es el jugador de la plantilla que da más pases hacia delante (286), el jugador que más pases da con la oposición de un contrario (350), es el tercer máximo goleador del submarino amarillo con tres tantos en liga, uno de penalti y además ha dado una asistencia.

Así las cosas, todo no hace más que confirmar que el adiós del Cádiz CF de Álex Fernández sigue el camino esperado y que la próxima temporada, si nada extraño ocurre, acabará defendiendo la elástica de las trece barras con el Betis. Las bases ya están puestas y sólo falta la rúbrica definitiva para poder darse por oficial.