Sergio González sobre el partido ante el Granada, el dibujo del equipo, los penaltis en contra...

El técnico compareció en la previa del partido ante el Granada

Sergio González comparecía este sábado en sala de prensa en la previa del partido que enfrentará este lunes al Cádiz y al Granada en Los Cármenes, un encuentro que se antoja vital para los gaditanos que en caso de ganar se colocarían a tan solo un punto de la permanencia. El equipo ha mejorado notablemente su imagen en las últimas semanas, pero le está faltando esa victoria que tranquilice al entorno del club. "Nos falta ese respaldo de puntos a lo que estamos haciendo. La forma más corta de lograr la victoria es la que estamos haciendo y el equipo está concienciado de que estamos más cerca de la victoria y ojalá sea este lunes la segunda".

El equipo viaja a Granada con una idea clara, ganar. "La semana siempre la preparas para ganar. Solo pensamos en ganar ese partido y así lo hemos trabajado. Viendo las fortalezas y las debilidades del rival. No pasa otra cosa por la cabeza. A partir de ahí, ya veremos lo demás. A nivel mental lo preparamos aislando todo lo que nos rodea, al menos poder aparcarlo y hacer las cosas que dependen de ti. Dar tu mejor versión, funcionar como un bloque fuerte tanto en defensa como en ataque. En definitiva, aislarnos de todo lo que no nos puede ayudar a ganar un partido".

La semana pasada ante el Getafe, los gaditanos cambiaron el esquema a un 5-2-3, una formación que podría repetir ante el Granada. "No podemos revelar lo que vamos a hacer. Ante el Celta se hizo un gran partido, desactivando todo lo bueno que tiene el rival. Ante el Getafe fue bueno y los futbolistas ejecutan las cosas en el campo, a pesar de que no están llegando las victorias que merecemos todos. El Granada viene jugando un 4-4-2 pero ante el Villarreal crearon problemas con una línea de cinco".

Hablaba del rival. "Me preocupa la rebeldía que puedan tener ellos por conseguir una victoria. Eso quizás podamos convertirlo en algo positivo nosotros si aguantamos bien el inicio de partido, van pasando los minutos y se puedan encontrar con un Cádiz sólido y que se imponga, la afición se puede poner nerviosa y eso les puede restar seguro. Pero ellos tienen un buen balón parado con buenos lanzadores y buenos rematadores. Es un bloque importante que no está en su mejor momento pero puede despertar. Ojalá no sea con nosotros y continúe con este partido. Tiene matices interesantes que intentaremos paliarlos y hacer daño nosotros con balón".

Como no podía ser de otra forma, fue cuestionado por el número de penaltis que le han señalado al equipo en los últimos partidos. "Hemos hecho que el rival no te cree apenas ocasiones, pero a pesar de ello tampoco logramos las victorias. Los penaltis nos están lastrando y hay penaltis que son muy raros. No son acciones de entradas desafortunadas o que llegues tarde, pero hay penaltis muy raros. Está claro que no tenemos que hacer penaltis pero es que son rarísimos".