Awer Mabil, Álex Fernández, Akapo, Negredo... el Cádiz de la próxima temporada

El club ya ha cerrado el primer fichaje y hay varias renovaciones encima de la mesa

A pesar de que restan aún nueve jornadas para que finalice el campeonato de liga, en el Cádiz Club de Fútbol ponen la vista en el futuro, un futuro que en el club confían que siga siendo en Primera división. La dirección deportiva ha cerrado su primer fichaje de cara al próximo curso: Awer Mabil. El extremo internacional con Australia llegará a coste cero tras acabar contrato con el Midtjylland de Dinamarca, aunque en estos momentos se encuentra cedido en el Kasimpasa de Turquía. El atacante puede jugar en ambas bandas, y también por detrás de un delantero que haga de referencia ofensiva. Su incorporación no dependerá de la categoría en la que juegue el submarino amarillo la próxima campaña.

Situación diferente es la que tienen dos de los fichajes del Cádiz en el pasado mercado invernal: Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz. En el caso del primero, el club gaditano tiene una opción de compra, pero no obligatoria, por él, aunque en la Tacita de plata están encantados con el rendimiento del pivote que finaliza contrato con el Real Valladolid en junio del año 2023. Un millón de euros tendría que pagar Manuel Vizcaíno por el catalán en caso de que los andaluces lograran la salvación en Primera división. La continuidad de Lucas Pérez también dependerá de la categoría en la que militen los gaditanos el año que viene, ya que tiene contrato hasta junio del año 2022 con opción a una ampliación por una temporada en caso de continuar en la máxima categoría del fútbol español.

Más dudas hay con la renovación de algunos jugadores. Uno de los culebrones lo está protagonizando Álex Fernández. El centrocampista de Alcalá de Henares es uno de los jugadores que termina contrato el 30 de junio. Como viene contando ESTADIO Deportivo el centrocampista tiene un acuerdo con el Betis, aunque se ha enfriado en las últimas semanas y su continuidad en el Cádiz no está descartada. Carlos Akapo también finaliza su vinculación con la entidad amarilla al acabar la temporada, y a pesar de estar siendo titular con Sergio González este medio ha podido confirmar que aún el club no ha llamado al jugador para sentarse a hablar sobre su ampliación de contrato.

Sorprende incluso más la situación de Salvi Sánchez. El único superviviente de la plantilla de Segunda División B, uno de los capitanes del equipo, ha sido una pieza importantísima en las últimas campañas, pero sigue sin haber noticias de una posible renovación. En las últimas semanas ha sido relacionado con el Rayo Vallecano, conjunto en el que coincidía con su ex compañero Álvaro García.

La permanencia en Primera división sí es primordial para la continuidad de dos jugadores: Jens Jonsson y Álvaro Negredo. Ambos tienen una cláusula en su contrato para continuar vistiendo la elástica gaditana pero es imprescindible la salvación en la máxima categoría, pero además tienen que jugar una determinada serie de encuentros. En el caso del delantero, ya habría participado en los 28 partidos que necesita para renovar, por lo que solo falta la salvación, mientras que en el caso de Jonsson, tiene que jugar 30 minutos en 25 partidos, y de momento parece complicado que pueda cumplirlo vista su escasa aportación en las últimas semanas.

Hay jugadores por los que el club hizo un desembolso importante el pasado verano, como son Tomás Alarcón y Santiago Arzamendia, que a pesar de no haber tenido mucho protagonismo esta temporada, sobretodo en el caso del paraguayo, en las oficinas del Nuevo Mirandilla no se quieren desprender de ambos jugadores, a no ser que llegara una oferta suculenta por ambos. Una salida que parece segura es la Varazdat Haroyan. El armenio no ha tenido muchas oportunidades con Sergio González, a pesar de haber sido titular con Álvaro Cervera. Su estilo de juego no comulga con la del nuevo entrenador.

