Sergio González sobre el Sevilla, Idrissi, los penaltis no pitados...

El entrenador del Cádiz habló en la previa del derbi en el Sánchez-Pizjuán

Sergio González analizaba en sala de prensa el partido ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán. El técnico catalán confía en que su equipo pueda puntuar en un estadio complicado. "Es verdad que el equipo es responsable tanto de lo bueno como de lo menos bueno. El último partido perdimos una oportunidad de puntos y de objetivo, pero los jugadores se han ganado una bola extra. Los jugadores saben la importancia del partido de mañana y del rival. A pesar de todas las dificultades sabemos que tendremos nuestras opciones y vamos con ese convencimiento". Añadía que "en el descanso del pasado partido les dijimos que la respuesta la tenían que dar ellos en la segunda parte y esta fue contundente. La afición entendió que fue un accidente lo ocurrido en la primera parte y esa era la primera parte del partido del Sevilla. La segunda ha sido la semana de entreno que han hecho. El bagaje que lleva el equipo es para que la gente tenga confianza. Lo importante es corregir esos momentos que no son lúcidos".

No quiere mirar al calendario. "El mensaje nuestro debe ser lo que hagamos nosotros. No podemos tener interferencias con lo que tienen los demás. Ahora cien por cien Sevilla. A partir de ahí, miraremos el siguiente rival. Todo lo que no dependa de nosotros no nos va a sumar. Todos esos condicionales es para meter en la cabeza pensamientos que no puedes cambiar. ¿Para qué queremos eso?".

En relación al Sevilla, destacaba que "ha ido modificando el sistema, tiene centrales muy físicos, bandas habilidosas y puntas con muchas rupturas. Tienen un gran balón parado. Hemos hablado y lo hemos visto para seguro tener un buen plan y hacer un gran partido".

"Es un equipo que tiene las dos alternativas. Juega en corto para atraparte y jugar en ruptura o jugar en largo. Tenemos opciones para ambas opciones y con balón, tener personalidad como estamos teniendo, y hacer que ellos también corran hacia atrás que es lo que más fastidia a estos equipos. Que luego no tengan tanta energía y frescura para subir", argumentaba.

Este miércoles hablaba Idrissi en sala de prensa, quien tendrá un partido especial. "Poco a poco ha ido entrando en el once. Tiene nuestra confianza. Nos da más posesión por dentro y tiene salida con balón por dentro y por fuera. Está claro que enfrentarse al equipo que pertenece es un buen acicate. Estamos contentos con Idrissi pero también queremos que sea más regular. Tanto si mañana sale o no, y para el resto de temporada, poder sacar todo lo mejor de él".

Por último, sobre los penaltis pitados a su equipo y al resto de conjuntos de Primera división. "No tenemos ese número de penaltis a favor que otros equipos sí están teniendo. Tenemos esa extrañeza de que a favor nos lo pitan con más facilidad. Tendremos que buscar tener más cerca el balón en el área rival para que nos lo piten".