La Lazio hurga en la agenda del Betis y en el Cádiz para casi atar al sustituto de Luiz Felipe

La escuadra italiana necesita a un central después de que el brasileño de decantara por la propuesta deportiva y económica bética

Sin acabar la temporada 2021/2022, los equipos de fútbol ya comienzan a moverse de cara a la próxima campaña para reforzar sus plantillas a pesar de que el mercado de fichajes no se abre hasta el mes de julio. Cada día se trabaja con mayor antelación para reemplazar a los futbolistas que se marchan de un equipo y en ello está la Lazio, de la Serie A de Italia, que después de ver cómo el Real Betis Balompié le arrebató a Luiz Felipe se ha visto en la obligación de acudir al mercado para contratar a un central, el cual parece que ya ha encontrado, puesto que el elegido no es otro que Víctor Chust, futbolista del Real Madrid, cedido en el Cádiz CF durante este curso y que estuvo en la agenda del equipo bético durante el pasado verano, momento en el que sondeó su contratación.



La Lazio y el Real Madrid se encuentran en conversaciones avanzadas para el aterrizaje de Víctor Chust en la escuadra italiana, según informan los compañeros Marco Conterio y Giacomo Iacobellis de TuttoMercatoWeb. Está por aclararse aún los términos definitivos de la transacción, pero el movimiento supone un paso adelante para la carrera del central valenciano, el cual se ha convertido en una pieza fundamental en el once inicial del Cádiz CF desde que Sergio González se convirtiera en el nuevo entrenador amarillo.



Víctor Chust, que acaba de cumplir 22 años, ha jugado 29 partidos en total con el Cádiz CF durante esta campaña, contando LaLiga y Copa del Rey, en los que ha acumulado 2.217 minutos, restando el partido contra el Deportivo Alavés con el que se cierra la temporada y en el que el conjunto andaluz se juega la permanencia en LaLiga.





Este movimiento de laviene dado después de que no haya podido convencer apara que se quedara en su proyecto deportivo. La escuadra de la capital italiana intentó renovar en repetidas ocasiones al central brasileño, el cual rechazó cualquier propuesta de la Lazio para decantarse por las condiciones, tanto deportivas como económicas, que le ofrecía un Real Betis al alza y que se está consolidando entre los mejores equipos dePrecisamente el Betis fue otro equipo que tuvo en su agenda a Víctor Chust, al cual sondeó durante el pasado mercado de fichajes cuando estaba en duda si se quedaría o no un Edgar González que se ganó un puesto en la plantilla de, el cual le ha dado una gran confianza al zaguero catalán.