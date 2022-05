Darwin Machis podría volver al Cádiz

El jugador ha descendido con el Granada a Segunda división

El Cádiz Club de Fútbol, y como ha comentado en repetidas ocasiones Manuel Vizcaíno en esta semana, pretende dar un salto cualitativo de cara a la próxima temporada. Una campaña en la que los gaditanos pretenden asentarse de una vez por todas en Primera división y no sufrir los problemas que ha tenido en el presente curso futbolístico para lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Para mejorar una plantilla hay que abrir la cartera y gastar dinero, y el submarino amarillo se habría fijado en un futbolista que ya vistió la elástica gaditana de cara a la temporada 2022/2023. Tras el anuncio por parte del propio presidente de la contratación de Awer Mabil y las renovaciones de jugadores como Negredo y la ejecución de la opción de compra por Rubén Alcaraz, ahora el Cádiz parece haber centrado la mirada en Darwin Machis.

El futbolista venezolano ha descendido esta campaña con el Granada CF a Segunda división y en los planes del jugador, totalmente asentado y con calidad para Primera, no pasa tener que jugar en la categoría de plata del fútbol español. Según informa Canal Amarillo, la dirección deportiva estaría interesado en hacerse con los servicios de un jugador que conoce el club, conoce al presidente, la ciudad y a muchos de los miembros de la actual plantilla.

El descenso de categoría del cuadro nazarí facilita, y mucho, el posible regreso de Darwin, quien estuvo cerca en enero de abandonar el Granada para poner rumbo a América del Norte, aunque finalmente no se puede concretar su fichaje.

Dicho movimiento, aunque no llegara a buen puerto y finalmente no saliera de Granada, provocó que la relación entre el jugador y Robert Moreno empeorase y durante un tramo de la competición el sudamericano no contara para él. Tampoco tuvo todo el protagonismo deseado con Karanka y esta temporada ha jugado un total de 26 partidos con el conjunto andaluz, marcando un total de cuatro goles y ha repartido hasta tres asistencias.

Durante su etapa en el Cádiz en el año 2019, Darwin Machis jugó un total de quince partidos con un balance de ocho goles y una asistencia, destacándose como uno de los futbolistas mayor capacidad de desequilibrio de todo el plantel. Ahora, tres años después, y según el citado medio, Vizcaíno quiere recuperarlo, aunque también estarían interesados en él tanto el Valencia CF como los Bravos de Juárez de México.