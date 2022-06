Juan Ardentía: "Ha sido muy bonito; no todo el mundo puede decir que ha vivido la Primera división con el Cádiz"

Juan Ardentía explica para ESTADIO Deportivo cómo ha vivido su experiencia como 'speaker' del Cádiz CF, su relación con Sergio González y la plantilla y por qué ha decidido no seguir: "Me he sentido un poquito utilizado"

Tras anunciar su adiós como 'speaker' del Cádiz CF, Juan Ardentía atiende a ESTADIO Deportivo en una entrevista en la que hace balance de la experiencia que ha vivido en el Nuevo Mirandilla a lo largo de estos meses. Algo "indescriptible" de lo que prefiere quedarse con lo bueno y del excelente trato que le han dado Sergio González y la plantilla.

- ¿Cómo ha vivido la experiencia de ser 'speaker' del Cádiz CF?

- Ha sido una experiencia muy bonita. La primera vez estaba cagado de miedo, porque yo no sabía cómo iba a responder la gente. Pero al final sale bien: empieza el equipo a conseguir puntos, a conseguir cosas y al final todo ha sido una armonía muy bonita. La verdad es que he disfrutado bastante.

- ¿Cómo recibió la propuesta? ¿Cómo surgió todo?

- Yo es que nunca he escuchado al anterior 'speaker', siempre que entro al estadio lo hago a lo justo, porque estoy tomándome un campanazo por los aledaños. Pero por lo visto, la gente estaba mosqueada con el 'speaker'. También por la situación del equipo, en descenso, que habían echado a Cervera... Pues ya canta todo el mundo: el 'speaker', el utillero... Tú sabes cómo es el fútbol. Por lo visto la Federación de peñas cadistas hablan con el club, que quieren que sea alguien de Cádiz y sale mi nombre. Se lo ofrecen al club y el club me llama. Ni ellos ni yo sabíamos cómo iba a salir eso, pues yo ni soy 'speaker' ni nada. Yo fui 'speaker' de La Caleta. Bueno; 'speaker'... Yo decía las cosas que tenía que decir, pero las decía a mi manera, y se me quedó lo de 'speaker'. Total, que lo intentamos y salió bien la cosa. Poquito a poco fue cuajando.

- Fue el fichaje de enero más mediático para el Cádiz CF. A nivel nacional muchos han hablado de su labor. ¿Cómo ha vivido todo eso?

- De fichaje mediático nada. Un gaditano cualquiera, como otro que se podría haber puesto ahí, que intentó que la afición conectara un poquito más con el equipo, pues estaba el ambiente crispado. Sí es verdad que he salido en todos los medios. Pero también podría haber salido para mal y hubiera sido un disgusto que me llevo yo. En todas las noticias: 'El mamaracho del 'speaker' del Cádiz...' Pero bueno, gracias a Dios todo ha salido bien. Lo que me llevo es que mi hermano Alejandro Sanz me ha invitado a una barbacoita en Miami, que me voy el mes que viene.

- Al final se consiguió la permanencia. ¿Cómo vivió ese final de LaLiga desde dentro?

- La permanencia yo la he vivido desde dentro, sufriendo un montón. El equipo estaba jugando bastante bien, pero algunos resultados no acompañaban. Los de abajo estaban ganando y quizá empatábamos algún partido que deberíamos haber ganado. Y además, desde el banquillo, donde yo estaba, al lado estaban Sergio y los jugadores. Al final te contagias de eso y ellos te hacen sentirte uno más. Te pones a hablar con Sergio, que me han tratado de categoría. Y los jugadores igual. Te pones atacado de los nervios, pero por tres.

- La noticia de que no continuaba como 'speaker' ha pillado por sorpresa a muchos. Ha explicado en redes que ha sido decisión suya, pero a qué se de be esa decisión. ¿Podría explicarlo?

-La decisión de no continuar ha sido mía, sí. Tú estás en un sitio y sientes un trato y unas formas. Al final tú, por hache o por be, pues no consideras que esas formas sean las que a ti te gustarían. No sé, al final todo el mundo quiere que le digan aunque sea por WhatsApp un simple 'Gracias', pero no las recibes... Y te sientes un poquito utilizado, la verdad. Esto lo puedes poner. A lo mejor Vizcaíno ni lo sabe y le han contado otra historia. Yo tampoco quiero hacer de esto un drama. El Cádiz CF lo que tiene que hacer es fichar y meterse en Champions. Yo a lo mío y el Cádiz a lo suyo. Que yo no continúe en el Cádiz CF es 'pecaba minuta'.

- El capitán, Jose Mari, se despidió de indicándole en redes sociales que "eres Cádiz". ¿Cómo ha sido la relación con la plantilla? ¿Gustaban las bromas y las rimas?

- La relación con la plantilla ha sido maravillosa. Todos se han portado conmigo como si fuera uno más del vestuario. Ha sido una cosa muy bonita. No todo el mundo puede decir que ha vivido ahí, en Primera división. Y donde yo he visto el fútbol, la relación con los jugadores€La verdad es que ha sido maravilloso, algo indescriptible.

- Decía en sus rimas que Idrissi estaba tan adaptado que iba por el carril bici, que Álex Fernández tenía los pelos como un paquete de risketos de los grandes... ¿Cómo se le ocurren esas cosas? ¿Hay que ser un genio o hay que estar mal de la azotea?

- No sé. Yo estaba pendiente de que fueran pasando cosas, como cuando se le perdieron los AirPods a Akapo. Y detallitos de alguna celebración. Las rimas, pues a buscarlas. A Víctor Chust siempre le decía algo de resfriado, por el apellido. Y siempre había alguno que se me atascaban, que eran complicadas. Ledesma€ No veas las rimas de Ledesma. Pero siempre se sacaba algo.

- La salvación del Cádiz y finalista en el COAC. Imagino que unas semanas de ensueño para Juan Ardentía. ¿Ha notado una mayor repercusión este año por su labor en el Cádiz CF?

- Esta pregunta es muy buena. Ha sido muy bonito por eso, porque siempre he sido un símbolo de mala suerte para el carnaval. Y mira este año, se ha conseguido la permanencia estando yo ahí y he salido con Juanlu Cascana y hemos llegado a la final. ¡Qué cosa más grande! Mas repercusión en cuanto a la chirigota no, porque yo pensaba que no habría sido bueno para la chirigota que yo hubiera tenido más protagonismo. Iba a decir la gente 'Éste sale en todos lados'. Yo he dado un par de pinceladas, pero creo que era lo mejor. Que la chirigota fuera la chirigota y no protagonismo para mí ni para El Popo, que también es un tío que tiene mucho tirón. Hemos llevado dos pinceladas. Pegártela de protagonista puede ser positivo o negativo. La verdad es que ha estado muy bien.

- ¿Le ha mandao ya el currículum a Florentino Pérez ahora que está en paro como 'speaker' de Primera división?

- Ya estoy en paro como 'speaker' y espero y deseo llevarme mucho tiempo así. Yo lo dije y lo digo siempre. Eso debe ser un profesional de la comunicación. Yo no sé cómo lo hará el club, pero creo que lo más lógico es que pongan a un profesional de eso, que haya tenido estudios o experiencia como tal y que lo haga mejor que yo. Lo que yo hacía era salir del paso como podía. Menos mal que ha salido bien. Pero eso, lo ideal es que pongan a un profesional de eso, que sería lo más justo también.