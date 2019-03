Jensen niega su rajada contra el Celta

El internacional sub21 danés Mathias Jensen, en un comunicado difundido por el Celta de Vigo, desmintió este miércoles una información publicada por el diario danés BT sobre su estancia en el club gallego, al que llegó el pasado procedente del FC Nordsjaelland de su país.



"El centrocampista danés niega haber realizado las declaraciones que señala el citado medio durante la concentración con la selección Sub-21 de Dinamarca. El jugador, molesto y preocupado por esta información, ha sido quien se ha puesto en contacto con el club para desmentirla", señala el Celta en su comunicado.



En la información publicada por el medio BT, el centrocampista decía que el Celta era "un caos" y que no había cumplido sus expectativas pese a que llegó a Vigo con una lesión muscular que le impidió jugar los primeros meses de competición.



"No era lo que esperaba cuando fui. Pensaba que era un club que funcionaba de manera estable, que jugaba bien al fútbol y que las cosas estaban bajo control. No creo que haya sido así desde que llegué", recoge el medio danés.



En su rectificación, Jensen dice que ha sido una primera temporada "agitada" tanto por las lesiones que sufrió como por haber tenido tres entrenadores -Antonio Mohamed, Miguel Cardoso y Fran Escribá-, aunque puntualiza que no tiene "nada malo" que decir sobre el Celta.



"Ellos creyeron en mí y me acogieron a pesar de que estaba lesionado y se arriesgaron mucho. Me dieron la oportunidad de mi vida e hicieron realidad mi sueño de jugar en LaLiga. La gente que me conoce y la gente en el club saben que nunca diría nada malo sobre ellos", puntualiza el jugador en la nota del Celta.