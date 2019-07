Okay Yokuslu sufre rotura parcial del ligamento cruzado de rodilla derecha

El Celta de Vigo informó este miércoles de que el internacional turco Okay Yokuslu, lesionado el pasado 30 de mayo durante un partido con su selección contra Grecia, sufre una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, según revelaron las pruebas a las que se sometió en las últimas horas.

El futbolista se incorporó el pasado lunes por la tarde a la concentración que el equipo celeste está realizando en la localidad pontevedresa de O Grove, y desde entonces está trabajando al margen del grupo junto al recuperador Pedro Docampo.

El Celta no ha señalado el periodo de baja, pero está confirmado que Okay no disputará los dos primeros amistosos de la pretemporada que los de Fran Escribá jugarán contra el CD Lugo y el Lille francés.