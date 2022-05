El RC Celta quiere a Denis Bouanga

El gabonés, que acaba contrato en junio de 2023 con el AS Saint-Étienne, estuvo en la agenda del Real Betis y ahora lo quiere el Celta.

Contábamos ayer en este medio de comunicación que el RC Celta de Vigo estaba preparándose para vivir una revolución interna por la cual, buena parte de sus mejores futbolistas estaban la rampa de salida debido a la nueva estrategia que ha implementado Luis Campos, nuevo director deportivo celeste en la sombra. Conocedor perfecto del mercado francés y de la Ligue 1, donde ha desempeñado buena para de su trayectoria como ejecutivo, en AS Monaco y Lille los últimos años, el galo ha puesto sus ojos en uno de los futbolistas que se pueden convertirse en una de 'gangas' del próximo mercado de fichajes. Ese no es oro que Denis Bouanga, extremo del AS Saint-Étienne.

El RC Celta está muy interesado en la contratación de Denis Bouanga, extremo nacido en Francia, pero internacional con Gabón de 27 años. Bouanga finaliza contrato en junio de 2023 y puede convertirse en una de las gangas del próximo mercado de fichajes, puesto que el AS Saint-Étienne estaría este verano ante la última oportunidad de conseguir dinero mediante traspaso si no consigue su renovación. De todas formas, no le será fácil al RC Celta el conseguir su contratación, puesto que el Lille, Niza y Borussia Mönchengladbach son otros conjuntos que han preguntado por la situación del extremo. Así lo avanza L'Équipe.

Denis Bouanga es un futbolista con un gran físico, que posee también una buena capacidad goleadora desde que está en el AS Saint-Étienne, tal y como demuestran los 10, 7 y 9 goles que acumula en las tres campañas que lleva en el conjunto verde, en el cual aterrizó procedente de Nimes a cambio de 4,5 millones de euros. Ahora, llegando a su madurez como futbolista, parece que los días de Denis Bouanga en el AS Saint-Étienne están contados y que comenzará un nuevo reto futbolístico.

Denis Bouanga, jugador del AS Saint-Étienne, estuvo en la agenda del Real Betis

El nombre de Denis Bouanga le sonará a la persona que siga la actualidad informativa de LaLiga. El gabonés estuvo en la agenda del Real Betis, al que se le vinculo durante el año 2020 antes de que Antonio Cordón tomara el mando en la parcela futbolística bética y asumiera el mando de director deportivo de la escuadra verdiblanca.

Desde entonces, el nombre del extremo se ha ido apagando hasta ahora en el que su desembarco en España y en LaLiga vuelve a ser posible, ya que el RC Celta está por la labor de apostar por él.