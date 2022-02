El mejor Elche en 45 años amenaza al peor Sevilla de la 21/22

El Elche CF, tras su victoria del sábado ante el Deportivo Alavés (3-1) y los resultados de los rivales directos en la lucha por la permanencia, ha ampliado a ocho puntos su diferencia con los puestos de descenso tras la disputa de la jornada 23 y el visitará próximo viernes el Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC en el mejor momento en los últimos 45 años.

Los de Francisco enlazan cinco jornadas seguidas sin conocer la derrota y esperan sacar tajada el viernes de su gran momento y del atasco que sufre el Sevilla FC, que acumula cuatro encuentros seguidos sin ganar contando la eliminatoria copera contra el Real Betis (2-1) y los tres empates consecutivos en LaLiga ante Valencia (1-1), Celta (2-2) y Osasuna (0-0).

El, principal rival del Real Madrid en la lucha por el título de LaLiga, volvió a enredarse, esta vez en El Sadar, y eso que tuvo la opción de ganar en la prolongación con un penalti que detuvo Sergio Herrera al croata Ivan Rakitic. El 0-0 deja al cuadro de Julen Lopetegui a tres puntos del equipo del italiano Carlo Ancelotti, que este domingo recibirá en el Santiago Bernabéu al Granada y. Pese a tener la posesión del balón apenas inquietó la portería local.

Tardó más de una hora en rematar por primera vez a puerta. Debutó el francés Anthony Martial, pero no estuvo fino, como sus compañeros. Acusó la ausencia del argentino Lucas Ocampos, que tras ser incluido en el once inicial no pudo jugar. Es uno de los grandes factores de desequilibrio. Lo notó en demasía Incluso en los primeros compases el lateral diestro albiceleste Gonzalo Montiel, también se tuvo que retirar por problemas físicos.