Granero: "Pensamos que se puede vencer a cualquiera, también al Real Madrid"

San Adrián de Besós (Barcelona), 19 sep (EFE).- El centrocampista del Espanyol Esteban Granero dijo tras el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva de San Adrián que su equipo piensa que se puede vencer a cualquiera y también "al Real Madrid", su rival de este sábado en el Santiago Bernabéu.



El medio afirmó que el conjunto blanquiazul deberá sumar "muchos factores positivos" para vencer al equipo blanco. De todo modos, se mostró optimista respecto al momento del Espanyol: "Me gusta que me pregunten cómo se puede ganar y no si se puede. Podemos competir y ganar a equipos grandes".



Granero subrayó el gran momento anímico de la plantilla blanquiazul tras sumar siete puntos de doce en LaLiga. "En la regularidad está el éxito. Veníamos de perder en Vitoria y no nos entraron las dudas, eso es importante y nos refuerza", dijo.



El madrileño señaló que el Real Madrid, tras la marcha de Cristiano Ronaldo, "es un equipo reconocible que en ocasiones puede llegar a abrumar con un juego ofensivo, y con futbolistas capacitados para finalizar las jugadas".



Granero se mostró satisfecho por su momento de juego. "Me encuentro bien, estoy teniendo continuidad. Siento que aporto lo que me pide el cuerpo técnico". apuntó.



"Me gustaría echar la vista atrás en junio y decir que ha sido una gran temporada, pero aún está lejos. No podemos bajar el pistón", añadió.