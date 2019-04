Pedrosa: "Quiero renovar, lo tengo claro"

El lateral izquierdo del Espanyol Adrià Pedrosa afirmó este miércoles, después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que cuando finalice su contrato con vigencia hasta el 30 de junio de 2019, está dispuesto a continuar en la entidad.



El futbolista se mostró convencido de su continuidad. "Quiero renovar, lo tengo claro. Ya estamos hablando", dijo. El canterano ha ganado más peso en el equipo y su objetivo siempre fue consolidarse "desde el primer momento". "Era mi meta desde el principio y si no puedo hacerlo ahora, lo haré a partir del próximo año", aseguró.



De todos modos, Pedrosa reconoció que la adaptación a la categoría no ha sido sencilla: "Es una temporada en la que he sufrido muchísimo. Los compañeros me han ayudado, desde el primer momento supe que era un vestuario diferente, y quiero mantener el nivel e incluso subirlo. Desde el primer momento".



Por otra parte, el jugador blanquiazul se refirió al intercambio de camisetas con el azulgrana Leo Messi en el derbi contra el Barcelona, lo cual le valió la repulsa de los aficionados blanquiazules.



"Eso ya pasó hace tiempo. Al principio estaba un poco afectado y desde fuera se magnificó. Quizá en ese momento me equivoqué, pero ya pasó y no hay que darle más vueltas", aseguró.