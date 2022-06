Raúl de Tomás, vinculado con el Sevilla, habla sobre su futuro: "Es un juego de tres"

El jugador del Espanyol se sinceró sobre su posible destino la temporada que viene

Raúl de Tomás será un año más una de las joyas de mercado. Como cada verano, despierta sensaciones en varios equipos que quieren hacerse con los servicios del delantero. Equipos como el Sevilla FC le llevan siguiendo la pista desde hace varias temporadas, pero el delantero sigue centrado en hacer goles, que es lo que mejor se le da.

RDT ha hablado sobre su futuro para los micrófonos de RAC1 y de ese posible interés de varios equipos. El jugador tiene contrato con el Espanyol hasta el año 2026 y cuenta con una cláusula de 70 millones de euros, una cifra que sin duda hace que los pericos blinden al delantero.

Los rumores hacen que desde el Espanyol salgan a remitirse a la cláusula del jugador, esos 70 millones que tanto echan para atrás a algunos equipos. "Quizá al club le interesa hacer caja conmigo y a lo mejor me interesa quedarme o irme", decía RDT.

El delantero del Espanyol se encuentra ahora mismo concentrado con la selección española. Luis Enrique ha vuelto a confiar en el hispano-dominicano y no es para menos, después de la gran temporada que ha realizado, siendo el segundo máximo goleador del campeonato junto a Vinicius e Iago Aspas con 17 goles.

"Es un juego de tres", aseguraba el jugador. De Tomás ha dejado en el aire su futuro afirmando que no solo basta con la decisión que él tome, también "cuenta" la de su club, el Espanyol.

No le sentó del todo bien la destitución de Vicente Moreno, a pesar de los episodios que había protagonizado con el técnico durante esta temporada, pero asegura que Diego Martínez ilusiona: "Me sorprendió su destitución. No había necesidad de todo esto y me sabe mal porque es mi amigo. De Diego Martínez creo que es un buen entrenador y todo lo que sea positivo para los futbolistas y para la entidad, mejor. Así podemos afrontar la temporada con objetivos más serios".

Su futuro ha tenido tramos de estar patas arriba. Una falsa alarma sobre una posible confesión hacia algunos de sus compañeros de que jugaría en el Sevilla FC la temporada que viene, le llevó a que su representante tuviera que salir a desmentir los posibles rumores.

El jugador no tendrá claro su futuro, pero algo que sí que quiere es estar "centrado" en la selección española. Con Catar a la vuelta de la esquina ha asegurado que sería un "sueño" estar en el Mundial con España. Luis Enrique cuenta con él, de momento.