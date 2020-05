Inés Herrera: "Trabajar con todas las porteras de cantera es un privilegio"

Inés Herrera lleva casi dos décadas en la ciudad de Sevilla. Llegó a la capital andaluza en 2004 para formar parte del proyecto de aquel Sevilla Femenino que estuvo a un gol de alzarse con su primer título liguero y actualmente se dedica a entrenar a las porteras del futuro en la cantera del cuadro nervionense.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, la burgalesa expuso cómo fue su primer contacto con la entidad rojiblanca. "Tras ganar con el Levante UD la Copa de la Reina, me llamó el Sevilla FC y no lo dudé ya que desde siempre decía que tenía que venir a Sevilla a vivir y se me dio la oportunidad y haciendo además lo que más me gusta", expone. Además del atractivo de la ciudad , el proyecto ganador ideado por aquel entonces en el equipo sevillista fue lo que le terminó convenciendo hasta el día de hoy. "Con el centenario del Sevilla se hizo el equipo femenino y nos trataron de manera profesional y estaba muy a gusto aquí, apostaba por el proyecto que se iba hacer y decidí quedarme hasta el día de hoy".

Cuenta además la forma en la que vive ella el mundo de la portería y la manera en la que le llegó la oportunidad de enfundarse los guantes por primera vez. "Ser portero es una filosofía de vida. Es algo diferente y estoy enamorada de la portería, siempre digo que si volviese a nacer sería portera, porque todo lo que da la portería es muy bueno. Es un puesto muy solitario, tienes que estar muy fuerte mentalmente, te achacan muchas cosas, somos los grandes olvidados de los partidos a no ser que sea un buen partido para ti. Soy zurda, empecé jugando por la izquierda y tras una lesión de una portera me enamoré y me quedé". Y añadió: "Es un orgullo haber defendido el escudo como portera y en la etapa de ahora como entrenadora de porteras".

De su larga y contrastada trayectoria como jugadora, la burgalesa se queda con el partido disputado ante el Oiartzun correspondiente a la temporada del penúltimo ascenso del Sevilla a la máxima categoría. "Me saltó un recordatorio hace días de un partido de la liguilla de ascenso en Oiartzun y creo que ese partido fue de los más bonitos para mí como futbolista y por lo que se vivió".

También entró en detalles acerca de su época como coordinadora de la sección que tuvo su momento culmen en el ascenso logrado en Canarias en el año 2017. "Empecé con la coordinación y con los entrenamientos de portera, cambiando los guantes y las botas por un poquito de despacho y manejar todo. Yo soy más de guantes, botas y césped, es una cosa muy diferente ya que se disfruta mucho más el contacto con las jugadoras, de cómo se sienten, del olor del césped... la coordinación fue bastante complicada, pero se superó, se trabajó y las jugadoras y el cuerpo técnico hicieron que todo eso se hiciera realidad con el ascenso. Vivirlo desde la grada fue horrible, el presidente estaba con nosotros y fue para vivirlo y recordarlo, pero la recompensa está en que el Sevilla está en primera".

Aquellos sirvieron para que se asentaran las bases del Sevilla FC Femenino que es hoy en día y así lo explica Inés: "Esos cimientos de aquellos años se ven reflejados ahora. Como está ahora mismo el Sevilla es un orgullo ver la solidez que tiene en Primera División".

Por último, no se olvidó de mencionar a las porteras del futuro que entrena en la cantera sevillista. "Se me olvida todo con ellas. Salgo del trabajo y ya pienso en disfrutar con ellas y vivir cosas para que ellas disfruten también. Trabajar con todas las porteras de cantera es un privilegio, su entrega es una satisfacción. Lo que viene por detrás es importante y dará que hablar por la entrega, el trabajo, el sacrificio y porque aman la portería, algo que para mí está por encima de todo y eso es un punto a favor. Soy de hablar con ellas porque cada una tenemos nuestros días e intentamos bromear si hay días retorcidos. Siempre me gusta hablar del privilegio que tienen al estar en un club como en el que están, con unas buenas instalaciones y una estructura en portería que es muy importante. También les digo que el aprendizaje de dentro en el Sevilla les va a valer para la vida", concluyó.