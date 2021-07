El Sevilla FC Femenino refuerza la portería con Esther Sullastres.

El Sevilla FC Femenino sigue reforzándose de cara a la temporada 21-22 de la que hoy ha conocido el calendario y ha anunciado el fichaje de Esther Sullastres, portera que llega procedente del Deportivo Abanca. A sus 28 años, la guardameta de Gerona volverá a coincidir con Cristian Toro, quien ya la tuvo a sus órdenes en el Valencia Féminas.

Sullastres se formó en la escuela de L'Estartit, desde donde recaló en el FC Barcelona en la temporada 2012-2013. Un año más tarde se marchó al Zaragoza CFF y de ahí al Valencia. En 2017 regresó al conjunto aragonés para fichar por el Deportivo en el verano de 2019.

La nueva jugadora nervionense ha dejado sus primeras impresiones para los medios del club tras anunciarse su fichaje. "Estoy ilusionada con este proyecto, con muchas ganas de empezar y de seguir creciendo, con el deseo de que salga un buen año y poder disputar minutos en un club grande", admitió Sullastres, que también destacó la importancia de volver a coincidir con Toro: "Es un reto ambicioso, ya conozco a Cristian de mis años anteriores en Valencia, me gusta esa mentalidad y estoy muy cómoda con él, por lo que es una de las principales razones de llegar aquí. Tuve ese acercamiento por parte del club y no me lo pensé ya que es una oportunidad increíble, ya que deportivamente fueron también mis mejores años con él y conozco lo que hay, sé que me va a exprimir y ahora estoy en un momento diferente en el que me siento más madura y más preparada a todos los niveles, por lo que creo que es un acierto venir aquí".

En la portería, la gerundense se encontrará con la competencia de Noelia Ramos: "Noelia ha tenido un crecimiento muy bueno en los últimos años y para mí venir a un club que tenga competencia y en el que nos podamos ayudar mutuamente siempre será mejor para ambas así como para todo el equipo".