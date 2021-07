Mitrovic: "Jugar en el Getafe es un reto porque la Liga española es la mejor"

Getafe (Madrid), 9 jul (EFE).- El central serbio Stefan Mitrovic, que ha fichado por el Getafe para las tres próximas temporadas, declaró este viernes que jugar en el equipo madrileño supone un "reto" para él puesto que considera la Liga española como "la mejor de Europa junto con la inglesa".



Mitrovic cubrirá la baja de Xabier Etxeita, que abandonó el Getafe tras no ampliar su contrato tras su conclusión y será uno de los cuatro centrales del equipo de Míchel junto al togolés Djené Dakonam, el uruguayo Erick Cabaco y Chema Rodríguez.



"No dudé en ningún momento en venir al Getafe. Conozco a Nemanja Maksimovic, me habló muy bien del equipo, y no lo pensé. Hubo momentos que parecía que se complicaba el fichaje pero el esfuerzo del Getafe facilitó todo", dijo Mitrovic, confiado en sus posibilidades para disponer de minutos en el equipo madrileño.



"La experiencia y la relevancia del entrenador (Míchel) me empujó también a tomar la decisión y, sobre Djené y el resto de centrales, creo que generan equipo, generan grupo y podemos conseguir grandes objetivos juntos", confesó.



Mitrovic, de 31 años, cuenta con experiencia en España tras jugar en el Valladolid cedido por el Benfica en la temporada 2013/14. Después, salió con destino al Friburgo alemán (2014/15) y luego al Gante belga (2015/16, 2016/17 y 2017/18) para firmar después por el Estrasburgo, donde ha jugado las últimas tres temporadas y ha ganado una Copa de la Liga de Francia en la campaña 2018/19, tras superar en la final al Guingamp en la tanda de penaltis.



"Creo que la Liga española es la mejor de Europa junto con la inglesa y muy cerca está la alemana. Por eso, para mi era una prioridad volver a España y agradezco al Getafe el esfuerzo realizado. Para mí es un reto jugar aquí y espero hacer un año maravilloso", concluyó.