Despreciado por Mourinho, estuvo en la agenda de Betis y Sevilla y ahora no arranca en el Getafe

El centrocampista murciano no está teniendo su mejor temporada en su regreso a LaLiga y su futuro está en al aire dado que está cedido sin opción a compra y regresará a Italia

No hace mucho estaba llamado a ser uno de los grandes futbolistas españoles. Con una gran proyección, desde bien joven no eran pocos los equipos que lo querían fichar, finalmente fue la AS Roma quien consiguió el fichaje de Gonzalo Villar, el cual estaba deslumbrado con el Elche CF y por ello el cuadro de la capital de Italia no dudó en abonar unos cinco millones de euros para hacerse con sus servicios futbolísticos allá por enero de 2020.

Comenzó una aventura así que fue bien, con crecimiento y esperanza, donde el centrocampista murciano se hizo importante, sobre todo en la temporada 2020/2021, en la cual disputó 33 partidos, casi 2.000 minutos de juego, demostrando así su valía como futbolista. Pero todo se torció, la llegada de José Mourinho al banquillo de la AS Roma hizo que Villar perdiera importancia dentro del equipo y que fuera mandado al ostracismo por el entrenador portugués hasta tal punto que desapareció de la rotación romana en su totalidad sin contar con apenas minutos.

Gonzalo Villar estuvo en la agenda de Betis, Sevilla o Valencia

Debido a esto, Gonzalo Villar empezó a buscar un destino en el que pudiera continuar su carrera deportiva y poder seguir desarrollándose como futbolista. Ahí es donde comenzaron a surgir las informaciones desde Italia que aseguraban que Real Betis, Sevilla FC o Valencia CF querían al jugador para este mismo mercado de invierno. Finalmente, ninguna de esas tres vías fue la escogida por Gonzalo Villar que vio en el Getafe CF, con Quique Sánchez Flores al frente, como la opción ideal para poder reencontrarse con su mejor fútbol.

Gonzalo Villar no termina de arrancar en el Getafe CF

A pesar de que llegó con la confianza del cuerpo técnico, el paso de Gonzalo Villar por el Getafe CF está siendo algo decepcionante. De los nueve partidos que ha podido jugar, sólo ha participado en cuatro siendo sólo titular en el último contra el Athletic Club, debido a las bajas en el centro del campo azulón, acumulando un total de 119 minutos. Sin duda, la presencia de Maksimovic y Arambarri en el centro del campo más el buen nivel de Aleñá hacen que Villar tenga muy difícil jugar en este nuevo Getafe CF de carácter más ofensivo.

El futuro de Gonzalo Villar sigue en el aire

Gonzalo Villar está cedido en el Getafe CF sin opción de compra por lo que volverá a la AS Roma a final de temporada, donde tiene contrato hasta junio de 2024. Su futuro no parece estar en Getafe y por ahora parece no estar nada claro.