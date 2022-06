Con Sevilla, Atleti y Valencia, atentos... Mauro Arambarri puede salir a precio de saldo o gratis

A pesar de las palabras de Ángel Torres, el centrocampista uruguayo no ha renovado y puede convertirse en agente libre en 2023

Mauro Arambarri, futbolista del Getafe CF, se ha convertido con el paso de los años en uno de los mejores de LaLiga. Su polivalencia, esfuerzo, lucha, lectura del juego y capacidad defensiva y ofensiva hacen que el uruguayo esté llegando a su madurez y a su plenitud deportiva dando su mejor nivel. Por ello, y tras sus años en el Getafe CF, donde ha sido pieza vital para un equipo que ha llegado a ser muy competitivo en Europa, Arambarri aparece en las agendas de lo mejores clubes que participan en competición europea, tanto es así que ha sido vinculado con Sevilla FC, Atlético de Madrid o Valencia CF en tiempos recientes. Unos equipos que tienen a Mauro Arambarri muy bien monitoreado y que tendrán la posibilidad de ficharlo a coste cero el próximo verano si es que no cambia su situación, puesto que quedándole un sólo año de contrato en el Getafe CF la idea de Mauro Arambarri es consumirlo a expensas de si acepta o no la renovación.

"Mi idea es volver a la pretemporada el 6 de julio y seguir en Getafe. Me queda un año de contrato así que voy a seguir en España", dijo a los medios de comunicación locales el propio Mauro Arambarri en su localidad natal, Salto, en Uruguay, donde fue homenajeado con una imagen en un mural en las instalaciones del Estadio Liga Agraria, lugar en el que jugaba de niño.

"En Getafe me han tratado muy bien. Creo que allí he tenido mis mejores años en Europa y me siento muy importante en el club y en el equipo. Voy a intentar hacer un buen año. Uno siempre tiene la ilusión de estar en el Mundial, debe ser de las cosas más importantes para un jugador de fútbol. Pero sé que quedan unos meses, hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas. Tener continuidad para tener chance de ir a la Copa del Mundo", declaró también el centrocampista, que tiene como principal objetivo el jugar el Mundial de Qatar que se disputa entre noviembre y diciembre de este año 2022.

De todo lo dicho, ninguna palabra de su renovación o extensión de contrato con el Getafe CF que anunció extraoficialmente su presidente, Ángel Torres, quien afirmó que el charrúa estaba atado hasta 2025. Un hecho que el propio Mauro Arambarri dejó en el aire hace unos meses en una entrevista a MARCA. "Vamos a ver qué pasa con mi continuidad... es un tema que prefiero no hablar, no está cerrado todavía".

Y es que de no renovar con el Getafe CF, Mauro Arambarri se convertirá en uno de los centrocampistas más deseados del verano de 2023, ya que con 27 años y como agente libre, situación que vive ahora también su compañero de agencia de representación Florian Grillitsch, en la agenda del Real Betis, equipos no le faltarán, estando al acecho los mencionados Sevilla FC, Valencia CF y Atlético de Madrid.

Ángel Torres anunció la renovación de Mauro Arambarri con el Getafe CF de forma extraoficial

Ángel Torres, presidente del Getafe CF, anunció de forma extraoficial de que Mauro Arambarri había renovado su contrato con la entidad del sur de Madrid hasta 2025, puesto que expiraba en 2023. Situación que podría darse pero que todavía no se ha cerrado.

La prolongación de la vinculación laboral tenía algo de trampa, puesto que su cláusula de rescisión está fijada actualmente en 25 millones de euros y pasaría a 16 'kilos' solamente, lo que convertiría al uruguayo, que cumple 27 años en septiembre, en una de las gangas de próximo mercado de fichajes de verano, en 2023.

Con ello, sea gratis o con esa renovación mediante que lo dejará a precio de saldo, Mauro Arambarri estará en el escaparate y pretendientes no le faltarán. Hay que aclarar que, por el momento, no consta ningún movimiento por parte del Sevilla FC para hacerse con el uruguayo.