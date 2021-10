La extensa retahíla de elogios al Granada por parte del entrenador del Sevilla

Siempre desconfiado, Julen Lopetegui suele colmar de elogios a todos y cada uno de sus rivales. Exhaustivo y minucioso como pocos en el estudio y análisis del contrario, esta vez el entrenador del Sevilla FC se ha mostrado aún más halagador de lo que ya acostumbra y ha pedido máxima concentración a los suyos para un "partido dificilísimo" ante un Granada CF al que ha dedicado una extensa retahíla de piropos a pesar de un negativo inicio liguero que tiene en la cuerda floja a su técnico, el exseleccionador Robert Moreno.

Lopetegui no le da importancia alguna a los malos resultados del Granada en este inicio de curso: "Espero a un equipo muy potente a todos los niveles. Analizando bien todos sus partidos, vemos que ha estado a punto de ganar o empatar todos, pero por circunstancias se les han ido muchos puntos. Compite muy bien, jugó la Europa League hace dos años y es una plantilla mejorada. Maneja diferentes estilos y propuestas de juego, es un equipo muy rico en lo táctico, con soluciones para todo, con grandes jugadores y gran entrenador. Además, tendrá la fuerza del cien por cien de su público. Tendremos que dar una buena respuesta a todo eso y hacer un gran partido a todos los niveles si queremos competir".

"Antes había un 80 por ciento de público y ahora ya es un 100. Eso significa que está volviendo la normalidad a los estadios y nos alegramos mucho por ello. Aportan una energía que los equipos necesitamos. El Granada lo va a notar mucho y nosotros tenemos que prepararnos para jugar contra un gran equipo y también para visitar un escenario y un ambiente muy exigentes. Hay que llegar muy equilibrados, sabiendo que cada partido de LaLiga es una conquista y ésta va a ser durísima. Estoy seguro de ello", ha añadido en rueda de prensa.

Para Lopetegui, el partido de Champions ante el Wolfsburgo "ya es prehistoria, queda muy atrás". "Ahora toca afrontar lo más importante, que es la liga regular. El cien por cien de nuestra energía y de nuestra mente está en el partido contra el Granada. No hay otra cosa ya para nosotros", ha manifestado el de Asteasu, que viajará a la capital nazarí con bajas importantes y varias dudas.

A su juicio, la necesidad de puntuar no aumenta el peligro del rival: "Aunque hubiera ganado más partidos, el Granada seguiría siendo un rival muy difícil. Perdimos el año pasado y además bien. Conocemos su potencial y si no han ganado más ha sido por circunstancias, por juego han tenido opciones de sumar muchos más puntos. Damos el lugar que corresponde al rival y estamos conectados y motivados".

"Siempre hablamos de que lo que has hecho antes no asegura nada de lo que vayas a hacer, ni en un contexto positivo ni en lo negativo. Va a ser un partido muy bonito, un derbi regional, donde nos vamos a encontrar a un buen equipo en un estadio precioso. Ellos tienen mucha ilusión y nosotros también", ha insistido un halagador Lopetegui, que no cesaba en su lista de piropos: "LaLiga española tiene distancias muy pequeñas entre los equipos y eso marca. Ya he dicho que el Granada posee una riqueza táctica muy importante, siendo capaz de jugar más agresivo, ser directo o tocar más... Tienen muchas soluciones distintas".