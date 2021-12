Diego Martínez llega el lunes a Cádiz.

Con Cervera en la cuerda floja tras tres derrotas consecutivas que tienen al Cádiz CF actualmente en los puestos de descenso, el conjunto amarillo recibe este lunes al Granada CF en el Nuevo Mirandilla con el tufo de que un nuevo fiasco provoque el adiós definitivo de Álvaro Cervera.

Ironías del destino, ese mismo día en el que Cádiz CF y Granada CF se la juegan en la 'Tacita de Plata' -Robert Moreno no está mucho más cómodo que Cervera en su puesto-, llega precisamente a Cádiz uno de los entrenadores españoles de moda. El primer candidato en la mente de casi cualquier entidad cuando llega el momento de acometer un cambio en el banquillo.

Se trata de Diego Martínez, quien, precisamente, se encuentra sin equipo desde que el pasado verano abandonara el Granada CF tras no aceptar la oferta de renovación que tenía sobre la mesa y optar a afrontar un nuevo reto deportivo que no acaba de llegar. Y no por falta de 'novias', sino por todo lo contrario: no llega la que anda buscando.

El pasado mercado fueron varias las opciones que manejó, pero ningún proyecto le sedujo y decidió seguir formándose. Para ello hizo un particular 'Erasmus' por Inglaterra en el que se ha empapado de fútbol y de la filosofía futbolística de los británicos. Mientras, Levante, Getafe y Elche han llamado a la puerta cuando les ha tocado destituir a sus entrenadores y buscar un recambio. Todos han tenido la misma respuesta por parte del técnico gallego: 'no'. También ha estado en la mente de muchos granadinistas cuando Robert Moreno ha estado en la picota -aún sigue, en cierta manera-, aunque esa posibilidad se antoja excesivamente remota a día de hoy. Un Villarreal de Champions, quizá, fue el único que se lo hizo pensar cuando lo sondeó ante la posibilidad de que Emery lo dejara todo por el dinero del Newcastle, pero no fue así.

Ahora, lógicamente, Diego Martínez está también en la mente del Cádiz CF y de Manuel Vizcaíno, su presidente, quien lo conoce muy de cerca de la etapa de ambos en el Sevilla FC. Sin embargo, no llega Diego Martínez a Cádiz por nada que tenga que ver con los banquillos. O sí, aunque a otro modo. Y es que el exentrenador del Granada ha sido galardonado como el 'Mejor entrenador' de 2020 pr parte de los periodistas deportivos de Andalucía. Sin embargo, la XX Gala de entrega de los Premios Periodistas Deportivos de Andalucía no pudo llevarse a cabo el curso pasado por motivos de la pandemia, por lo que se hará efectiva ahora en el Palacio de la Aduana de Cádiz.

Allí, Diego Martínez se verá las caras también con una representación del Granada CF, también galardonado como mejor club. Irónicamente no será la primera ocasión que ocurra algo así en las últimas fechas, habiéndose producido algo similar durante la previa del partido entre el Granada y el Alavés, en la que Robert Moreno se la jugaba y cuando se le pudo ver junto a Pep Boada, director deportivo del Granada CF.