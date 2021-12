El lateral izquierdo del Granada con el que estudian hacer negocio en Portugal

Mientras que Carlos Neva es el propietario del lateral izquierdo del Granada CF y un experimentado Sergio Escudero llegó el pasado verano (firmando por un año) para competirle el puesto a lo largo de la presente temporada, otro lateral zurdo rojiblanco está triunfando este curso en Portugal. Se trata del joven Adrián Marín, quien el pasado mes de febrero llegó libre procedente del Alavés para el Granada CF de Diego Martínez y que meses después, con Robert Moreno ya en el Nuevo Los Cármenes, marchó cedido al Famalicao luso.

A sus 24 años, el internacional sub 21 con España se ha convertido en indiscutible en el carril zurdo del Famalicao, donde ha disputado todos los encuentros de la liga portuguesa desde que arribó. En total acumula 14 participaciones (11 en Liga, dos en la Taça de Portugal y uno en la Allianz Cup). 1.171 minutos oficiales en los que ha conseguido un tanto. Este fin de semana, sin ir más lejos, volvió a ser titular, completando los 90' de partido durante el empate a dos ante el Estoril Praia. Justo una jornada después de que protagonizara un auténtico recital frente al Benfica.

Pese a la derrota por 1-4 ante las 'Águilas', el lateral español fue el segundo mejor valorado de su equipo. Algo nada extraño, por otro lado, pues está cuajando la mejor temporada de su carrera como profesional en la élite desde que rompiera con el Villarreal. Un curso en la Primera división lusa en la que está demostrando un alto nivel en defensa y ataque que le han convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada en el fútbol portugués, siendo considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la competición.

Una muy buena noticia para Adrián Marín, y no tanto para un Granada que negoció con el Famalicao una opción de compra (no demasiado elevada) por el zaguero que ahora estudian en Portugal hacer efectiva. La idea del modesto Famalicao no es otra que la de hacer negocio con él, buscando la plusvalía. Y es que Adrián Marín se ha revalorizado a todos los niveles en Portugal, donde ya cuenta con varias 'novias' de peso.

Si el Famalicao ejecuta la opción de compra es, exclusivamente, para venderlo, lo que privaría de un más que posible negocio al Granada. Sin ir más lejos, el Sporting de Braga lo viene siguiendo después de que se le haya lesionado su lateral zurdo Nuno Sequeira. Una baja importante para el Braga, que sólo cuenta por esa banda con dos chicos jóvenes, con proyección, pero faltos de experiencia.

También sigue muy de cerca a Adrián Marín es el Benfica, equipo ante el que el pasado fin de semana jugó un papel protagónico. Los benfiquistas lo hacen más de cara a verano, si sale Grimaldo.