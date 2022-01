Reuniones con Diego Martínez, el Sevilla, el Betis... Así está siendo el año sabático de Garagarza.

Tras 14 años en la disciplina del Eibar, Fran Garagarza, el que fuera director deportivo del conjunto armero hasta el pasado verano, cuando dejó su cargo, se encuentra sin equipo a la espera de un nuevo reto como profesional y empapándose de fútbol.

Así lo ha manifestado el propio Garagarza durante una entrevista con Marca, donde ha dado muestras de que su año sabático no está siendo precisamente eso. Y es que esconde mucho trabajo, de otro modo, pero trabajo al fin y al cabo. "Hay que seguir viendo fútbol, estudiando el mercado... estar al día", comenta Garagarza, que sigue con Mikel Martija como secretario técnico y Unai Ezkurra, como hombre del big data, de tanta importancia en el fútbol actual.

Un trabajo que a lo largo de estos meses le ha llevado, entre muchas otras cosas, a tener reuniones con Sevilla FC, Betis o Real Madrid, donde le han "abierto las puertas para conocer el trabajo de las secretarías técnicas", algo que también ha hecho con algunos clubes de Portugal, Alemania o México.

Sobre el Sevilla FC, destaca Garagarza que "tiene mucho mérito que esté arriba" y que "el trabajo de Julen (Lopetegui) tiene mucho que ver" en ello. "Ahí está, con dificultad por la carga de partidos y lesiones de dos jugadores muy importantes en lo ofensivo como Lamela y Suso", apostilla.

Y es que el ex director deportivo del Eibar no sólo se ha reunido con los dos clubes hispalenses, sino que también ha tenido ocasión de seguir a los juveniles del Sevilla FC en la Youth League: "Una competición que antes se nos escapaba un poco". "He podido ver a varios filiales como los del Villarreal, Real, Athletic, Alavés, Sporting, Oviedo, Sevilla, Betis, Celta y Levante", añade.

Garagarza, que en el Eibar coincidió con la que hoy es la actual directora general del Granada CF, Patricia Rodríguez, también ha tenido ocasión de reunirse con técnicos como Karanka o Diego Martínez, algo que "estando en un club hubiera sido muy complicado".

En definitiva, una vida sin equipo, pero no sin fútbol: "Al principio fue un momento para parar y dedicarlo a la familia, a los amigos, a hacer deporte y a encontrarme con el monte, subiendo picos que no pensaba. Además, hemos visto partidos como si estuviéramos en un equipo, pero la situación nos ha permitido conocer entrenadores. Además hemos recibido cursos de recursos humanos e impartido clases en cursos para direcciones deportivas".