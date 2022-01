"El Granada de Diego Martínez es un equipo de autor"

Desde lo más alto de la tribuna del Nuevo Los Cármenes, allí donde se sientan los 'plumillas' de la prensa para rellenar páginas, digitales y físicas, sobre lo que escrutan sus ojos en el terreno de juego, Javier Aguilera (Albolote, 1977) pudo sentir algo especial cuando Diego Martínez tomó la batuta del equipo de la ciudad. "El partido en el que le gana al Betis y se pone líder, en el que vence al Barcelona. En esos encuentros, tengo la sensación de vivir cosas que nunca había vivido", arguye. Era un halo distinto a lo que hasta entonces había podido percibir en el recinto del Zaidín. Aquello se refrendó con una serie de hitos que componen la crónica más brillante del club granadinista. Tal vez por deformación profesional, él, periodista deportivo que ejerce en el diario Granada Hoy y la agencia EFE, decidió recogerlos todos y plasmarlos en 'El Granada de Diego', su primer libro.

Todo comenzó gestarse allí, en el feudo rojiblanco, mientras el técnico vigués enamoraba a propios y a extraños con un recién ascendido a Primera. "Lo decido del todo en el momento en el que se clasifica para Europa, porque entiendo que en la temporada siguiente va a haber más material todavía y se van a vivir cosas que nunca se han vivido. Ahí es donde surge el libro, en mi mente durante muchas semanas, muchos meses, hasta que ese verano me decido a empezar a escribir", revela a ESTADIO Deportivo. Tecleó durante prácticamente un año, en los huecos que le iba dejando el trabajo, en una particular carrera ante el progreso del propio cuadro nazarí en competición. "La temporada casi termina a la vez que yo termino el libro. Diego se va y decido que ese es el epílogo", agrega.

Cuando hubo puesto el punto y final a su libro, que será presentado este jueves en Albolote -no acudirá Diego Martínez, que tiene un ejemplar-, Aguilera concluyó un relato que "entrecruza la trayectoria del equipo con el crecimiento de Diego en los banquillos". El periodista conoce al técnico desde antes de que comenzara a escalar en la estructura del Sevilla, cuando tomó la pizarra en el modesto Imperio de Albolote, lo que también impulsó el proyecto. "El camino nos había cruzado de alguna forma, por pura cuestión de fortuna, porque no se puede calificar de otra manera", apunta.

"Lo que tuvo el Granada de Diego Martínez era la capacidad del entrenador para implicar a la afición, la sensación que tenía la gente de que el conjunto era suyo. Es un motivador nato y, con sus palabras y su discurso, ha sido capaz de convencer absolutamente a todo el mundo, evidentemente con los resultados. Lo que tiene ese grupo es una capacidad de aglutinar un sentimiento unánime de que todos compiten y van al campo a jugar el partido", expone Aguilera, quien recuerda que el vigués se unió al cuadro nazarí tras "una época jodida". Bajo su punto de vista, "el Granada de Diego es un equipo de autor".

"Salvando las distancias, evidentemente, están el Barça de Guardiola y Cruyff, el Milan de Sacchi, que son de un universo diferente; este es el Granada de Diego. Todo el mundo va a conocerlo así por los tiempos de los tiempos, pero precisamente por todo lo que generaba él, porque es un grupo hecho a su imagen y semejanza en el que él se convierte en el líder", analiza. Una trascendencia que cruzó lo deportivo y dejó una huella profunda. "Desde mi punto de vista, Diego Martínez es el mejor entrenador que ha tenido el club", concluye.

Por ello, cuando el vigués decidió salir del club nazarí, Aguilera percibió "un vacío bastante grande". "Creo que es lo que pensé yo y lo que pensó prácticamente todo el mundo. Se iba la persona con la que habíamos sido felices durante tres años y poco menos que parecía que se acababa el mundo. Pensé que su figura se iba a recordar durante mucho tiempo, y eso lo sigo manteniendo. El vacío que dejó, poco a poco, se va cubriendo, pero que su figura, todo lo que hizo y ese legado emocional van a permanecer en el Granada durante mucho tiempo", ahonda, ya enfrascado en la cobertura diaria de una nueva etapa en la entidad rojiblanca.

-¿Qué tal le suena 'el Granada de Robert Moreno'?

-Me suena bien. No hay que comparar, que Robert ha ido haciendo las cosas cada vez mejor. Tengo la sensación personal de que al principio le costó un poco entender realmente a dónde venía, esa idiosincrasia de los clubes, que algunos conocen y otros tienen que conocer con el paso del tiempo. Es un muy buen entrenado, que ha demostrado ser capaz de renunciar a algunas cosas que él pensaba que tenía en mente llevar a cabo en el Granada por el bien del equipo y por el suyo propio. Me parece de ser una persona inteligente, por la capacidad de adaptación, de escucha, para mutar determinadas cuestiones desde el punto de vista táctico. Los resultados le están dando la razón, pese a un inicio difícil que hubiera tenido cualquiera que hubiera venido justo después de Diego.

Aguilera tampoco considera sencillo que se repitan hechos como los vividos por la afición rojiblanca en las últimas tres campañas. "Muchas veces, cuando cito los logros de estos tres años anteriores, digo que son irrepetibles, pero que ojalá no lo sean", expresa. Ve al Granada obteniendo la salvación con cierta comodidad en este curso y no ve descabellado que el sucesor de Diego Martínez en el banquillo acabe dejando su nombre inscrito en la historia rojiblanca. "¿Por qué no vamos a poder hacer libros o artículos sobre el Granada de Robert?".