Todos pendientes en Granada del futuro de Machís.

Tres son los futbolistas que han abandonado en préstamo el plantel del Granada CF en este mercado de enero. Abram, Monchu y Butzke, aunque este último con ficha del primer filial. Con el mercado de fichajes ya cerrado en Europa, hay un cuarto movimiento pendiente en las oficinas del Nuevo Los Cármenes. Se trata del venezolano Darwin Machís, cuya salida esperan resolver en los próximos días, con destino a la MLS de Estados Unidos.

Con el interés del Charlotte sobre la mesa, el Granada CF negocia con la franquicia estadounidense una transferencia que podría ascender hasta los cinco millones de euros, lo que ayudaría para aliviar las arcas del club tras el importante esfuerzo realizado en este cierre de mercado, firmando al pivote serbio Njegos Petrovic, al extremo albanés Myrto Uzuni y al delantero uruguayo Matías Arezo. Semanas llevaba ya en Granada CF el también extremo Álex Collado, cedido por el FC Barcelona.

Monchu, al Valladolid con opción de compra

Sobre la bocina, también, llegaron a un acuerdo el Real Valladolid y el Granada CF para conseguir la cesión de los derechos federativos de Monchu hasta el 30 de junio de 2022, aunque el club blanquivioleta se guarda una opción de compra sobre el mallorquín.

Monchu se formó en las categorías inferiores del RCD Mallorca y también en las del FC Barcelona, con cuyo filial debutó en la temporada 2017/18 siendo juvenil. En las dos campañas siguientes, también con el Barça B, disputó 57 partidos en Segunda B y en la 2019/2020 se estrenó con el primer equipo en Champions League.

Tras ello, fue cedido al Girona FC, con el que jugó 39 encuentros de LaLiga SmartBank y los 4 del playoff en el que el equipo rojiblanco se quedó a las puertas del ascenso a Primera. El Granada se hizo con el jugador este mismo ejercicio, en el que se produjo su debut en LaLiga, acumulando un total de 14 participaciones.

Quien no ha acabado saliendo, finalmente, es un Eteki por el que también preguntó el Valladolid días atrás y que acabará agotando su contrato en Granada hasta final de temporada, cuando finaliza su vinculación. Ya en verano podrá negociar como agente libre con cualquier club. Su protagonismo en los planes de Robert Moreno ha caído a un papel totalmente secundario en estos últimos meses, por lo que buscaba una posible salida que, finalmente, no se ha dado por diferentes circunstancias. El Granada, además, no estaba dispuesto a regalarlo o a reforzar a un rival directo por la salvación, siendo clubes como el Cádiz CF algunos para los que ha sonado.