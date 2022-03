Metió al Sevilla en Champions, fue despedido del Granada por Diego Martínez... y ahora vuelve a sentirse futbolista en Las Gaunas

El veterano delantero ha firmado este enero por el UD Logroñés de Primera RFEF, con el que espera poder dar muchas "volteretas"

"Seguro que alguna voltereta dejo en Las Gaunas", dijo Rodri Ríos durante su presentación con el UD Logroñés el último día del mercado del pasado enero. Un momento en el que el veterano delantero, de 31 años, se mostró con "la ilusión de un niño que vuelve a jugar y a competir", después de haber estado sin equipo durante toda la primera mitad de la temporada, tras rescindir con el Oviedo el pasado verano.

La historia de Rodri Ríos es la de un auténtico trotamundos del fútbol. Aunque nacido en Soria, se crió como futbolista en la cantera del Sevilla FC, con el que llegó a debutar en Primera y en Europa League. Once partidos como sevillista en la élite en los que consiguió dos tantos. Uno de ellos, antológico. Uno de esos goles que marcan una carrera, de los que no se olvidan. Y no fue para menos, pues metió al Sevilla FC en Champions.

Los de Nervión, con Antonio Álvarez en el banquillo, llegaban a la última jornada de la 09/10 dependiendo de sí mismos para obtener el pasaporte europeo a la máxima competición continental a nivel de clubes el curso siguiente. Cuarto clasificado, con 60 puntos, visitaba a un Almería que no se jugaba nada, mientras que el Mallorca, con 59 unidades en su casillero, estaba al acecho de lo que ocurriera en el estadio de Los Juegos del Mediterráneo.

El partido en tierras almerienses llegó al descuento con empate a dos en el marcador, mientras que los baleares ganaban en su estadio al Espanyol, dejando al Sevilla FC fuera de la Champions. Sin embargo, un canterano, Rodri, apareció en el 93' para aprovechar un balón suelto en el área a centro de Navas que, de media chilena, sirvió para firmar el 2-3 definitivo y meter al Sevilla FC, definitivamente, en Liga de Campeones. Un momento de éxtasis, de locura, que Rodri jamás olvidará, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión de manera pública.

Rodri Ríos, ex de Sevilla FC, Granada CF, UD Almería y Córdoba, entre otros

Tras ello, una dilatada carrera que le ha llevado a pasar por diversos clubes en España y en el extranjero. Una trayectoria de 46 partidos en Primera división y de más de 200 en Segunda, habiendo conocido también los sinsabores del balompié nacional y extranjero, habiendo jugado también en Inglaterra y Alemania.

El filial del Barça, el Sheffield Wednesday, Zaragoza, Almería, el 1860 Munich€ Y tras volver de tierras germanas, un largo periplo por Segunda división: Valladolid, Córdoba, Cultural Leonesa, Granada€ En el Nuevo Los Cármenes firmó por dos temporadas, despidiéndolo Diego Martínez cuando el conjunto nazarí ascendió a Primera. Tras firmar cinco goles en 35 partidos en su primer curso en Segunda, Rodri puso el caso en manos de la AFE tras recibir la carta de despido de manera unilateral.

Tras unos meses sin equipo, de nuevo a Inglaterra, de la manodel Bristrol, tras el que volvió a España para jugar en el Oviedo. Ahora, el exgranadinista Rodri Ríos suma cuatro partidos con el UD Logroñés en la Primera RFEF. 71' de juego en los que aún no ha podido estrenarse como goleador y, por tanto, no haber podido celebrarlo con una de sus míticas volteretas. Trabajo y sacrificio, por ahora.