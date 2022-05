La afición del Granada se moviliza: "¿Nos limitamos a desahogarnos por las redes sociales mientras vemos como todo se desmorona"

La afición rojiblanca amenaza con manifestarse ante la disconformidad con los actos del club

Tres días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces de anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, abedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

Ahora sí, parece que el Granada ha empezando a reaccionar. Después de varios días en shock, la entidad ha comenzado a realizar los primeros movimientos. Se trata de toda la dirección deportiva de la entidad, encabezada por su director deportivo, Pep Boada; el secretario técnico, David Comamala; el jefe de ojeadores, Pep Mercader; y el responsable de la coordinación del fútbol base, Joan Torres.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

Anoche, el usuario de Twitter @adriancituli dio el paso que nadie se atrevió a dar abriendo la posibilidad de que los aficionados se manifestaran en contra del club por los continuos fallos de los mismos y los malos gestos hacia la afición durante esta campaña.

Esta iniciativa ha sido muy bien acogida entre la parroquia rojiblanca y el tuit cuenta ya con casi un centenar de me gusta. "Nadie ha dado la cara en el club, el proyecto se va a pique. ¿Hacemos algo? ¿O nos limitamos a desahogarnos por las redes sociales mientras vemos como todo se desmorona?", advertía el joven seguidor nazarí.

Hasta el momento, no hay ninguna convocatoria oficial de manifestación frente a las oficinas del Nuevo Los Cármenes, pero no se descarta que en las próximas horas anuncien movilizaciones contra DDMC, propiedad de la que depende el Granada CF.