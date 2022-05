El cántico de la afición del Cádiz celebrando la permanencia que ha hecho enfurecer a los seguidores del Granada.

Este cántico fue secundado por algunos seguidores en la celebración

Tres días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces de anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

El Cádiz era el equipo que más complicado tenía el panorama de la salvación. Se salvó gracias a un gol de 'Choco' Lozano en Mendizorroza y a que el Granada ni fue capaz de anotar un gol a un Espanyol que tampoco hizo una gran actuación en Los Cármenes.

El conjunto cadista llegó a la Tacita de Plata sobre las tres de la mañana y pusieron rumbo a Puerta de Tierra, la ubicación donde los seguidores amarillos suelen celebrar sus éxitos. Esperándoles allí estaba su afición y ahí fue cuando sucedió el cántico que ha generado tanta polémica en Granada. Algunos aficionados comenzaron a secundar el "!Jorge Molina, lo, lo, lo, lo!", en referencia al penalti errado por el futbolista del Granada CF.

Un usuario, lo colgó en en Tik Tok y el vídeo corrió como la pólvora hasta llegar a la dolida afición del Granada. Todo tipo de comentarios se han sucedido por Twitter en defensa de su jugador Jorge Molina que, en caso de no ser por él, probablemente los rojiblancos hubieran certificado su descenso unas cuantas jornadas antes.

La cara buena de la moneda la han querido protagonizar algunos jugadores como Iván Alejo, que publicó un texto emotivo en apoyo del delantero de Alcoy y del que fue su excompañero de equipo.