Darwin Machís viajará a México para firmar por Bravos

El venezolano ha entrenado en la ciudad deportiva del Granada CF a la espera de resolver su futuro

Con la elección de la nueva estructura deportiva del Granada todo va tomando forma poco a poco. Nico Rodríguez ya se ha puesto manos a la obra tras un descenso con el que muy pocos contaban en la última jornada, cuando los rojiblancos dependían de sí mismos para sellar la permanencia en caso de victoria.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la ciudad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más

El caso es que el Granada ya tiene entrenador para retornar a Primera: Aitor Karanka. La propiedad ha dado el visto bueno a su continuidad tras el entendimiento entre ambas partes, cuya sintonía se ha dado desde el primer minuto. El técnico, junto al director deportivo ya planifican la temporada.

Poco a poco se van conociendo las ideas de algunos jugadores de cara a la próxima campaña. El primero que, según apuntaron desde ESPN está negociando su salida, es Darwin Machís. El venezolano ya quiso marcharse rumbo a América el pasado mercado invernal, pero sus problemas judiciales por una pelea en un bar de Churriana (Granada), por lo que se frustró su incorporación al Charlotte FC de la MLS.

Ahora, está claro que el de Tucupita marchará. Esta vez, es el Bravos de Juárez el equipo desde el que se habla ya de un acuerdo con el internacional vinotinto. Cabe recordar que Machís tiene contrato en vigor, hasta 2023, por lo que es probable que el Granada CF apueste por una venta similar a la que presentó el conjunto de Carolina del Norte en invierno: unos 6 millones de euros.

204 partidos ha disputado Machís con la elástica rojiblanca entre el Recreativo Granada y el primer equipo. La afición le tiene mucho cariño por el rendimiento dado y la gran cantidad de partidos que ha disputado por la banda del Nuevo Los Cármenes. Esa que le ha visto crecer y de la que ahora vuela para poner rumbo a México.

Además, el vinotinto colgó este jueves una historia en su Instagram en la que se le ve entrenando en las instalaciones del Granada en la Ciudad Deportiva con la camiseta de Venezuela. Probablemente, una de las últimas veces que Machís pise ya el verde de la Ciudad Deportiva del Granada CF.