Vitolo: "Tiene razón Simeone, un gol no cambia nada"

Leganés (Madrid), 25 ago (EFE).- Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el triunfo por 0-1 contra el Leganés con un tanto suyo, que tiene "razón" su entrenador Diego Simeone "y un gol no cambia nada", y que seguirá "intentándolo en los entrenamientos y los partidos" para ganarse un puesto en el once titular.



"Al final, estos dos años atrás no he podido hacer pretemporada. Y creo que eso se nota. Gracias a Dios, no he tenido ningún percance esta pretemporada. Eso se nota en las piernas. Me siento bien, contento, porque estoy teniendo minutos, y eso es lo que quiero", explicó el futbolista en zona mixta en el estadio de Butarque.



"Para todos los jugadores, al final lo más importante es que le den confianza, le den minutos y después si tienes cualidades para hacerlo seguro que lo harás. Yo trabajo para el equipo. Y ojalá pueda seguir ganándome minutos y ser importante, que es lo que quiero. Me siento bien y feliz aquí", continuó el extremo canario.



El pase del gol se lo dio Joao Félix. "Es un grandísimo jugador y parte del gol es gracias a él, porque me deja prácticamente solo. Tiene mucha calidad, es muy joven y seguro que va a dar muchas alegrías al Atlético de Madrid. Es fácil entenderse con los buenos jugadores y él lo es", valoró Vitolo.



Su equipo ha sumado seis puntos de seis en este inicio de Liga. "Al final, lo importante es ganar. Es lo primordial. Sí es verdad que todo el mundo quiere jugar bien, pero al final, cuando termina la temporada, todo el mundo mira en qué puesto estás en la clasificación", afirmó.



"Sí es verdad que en estos campos que te enfrentas a rivales que corren mucho, que son peleones, se escapan muchos puntos. Nos vamos muy contentos. El equipo ha hecho un gran esfuerzo y nos llevamos tres puntos que para nosotros son oro", dijo.