Postigo: ?Estamos a tiempo de todo?

Valencia, 25 mar (EFE).- El defensa del Levante Sergio Postigo explicó este jueves que todavía están ?a tiempo de todo? y apostó por sumar una victoria en el partido del próximo viernes 2 de abril ante el Huesca que les permita avanzar en la clasificación.



?Son muchísimos puntos y lo más importante es el siguiente partido que viene, sacar los tres puntos y engancharnos otra vez en esa zona media alta que estábamos en las últimas jornadas?, dijo el jugador madrileño a los medios oficiales del club.



Postigo se mostró muy optimista tras haber participado en un amistoso ante el filial y haber puesto punto y final a más de un mes de baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.



?A mí, después de tanto tiempo parado, me viene especialmente bien para coger ritmo y buenas sensaciones y el objetivo se ha cumplido. Me he encontrado bastante bien?, indicó el jugador, que subrayó su ilusión por el tramo final de curso.



?Seguimos con toda la ilusión del mundo en estos últimos diez partidos, que es en los que la gente más se juega y contento por estar con el equipo y afrontarlo con toda la ilusión?, comentó.