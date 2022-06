Morales rompe su silencio tras su principio de acuerdo con el Villarreal: "No hay por qué pedir perdón por lo que se siente"

El futbolista manejaba tres opciones: quedarse en el Levante, la propuesta del Betis y la que aceptó del equipo de Castellón

Uno de los movimientos más sorprendentes en este inicio del mercado de fichajes ha sido la incorporación de José Luis Morales al Villarreal CF después de que el atacante y capitán del Levante UD le mandara un mensaje de amor eterno al equipo con el que ha crecido y con el que descendió a Segunda división en esta campaña. El Comandante se encontraba negociando la renovación con el Levante UD, al igual que hacía Pepelu, pero, tras una negociación fugaz, dejó de lado a la escuadra de Orriols para embarcarse en el proyecto amarillo. No eran las únicas opciones que manejaba Morales, puesto que el Real Betis Balompié, tal y como adelantaron en Canal Sur Radio y ratificaron, luego, periodistas de múltiples medios de comunicación en la Comunidad Valenciana, le había hecho llegar una propuesta que al final declinó.

Las razones de José Luis Morales para decantarse por la oferta que le presentó el Villarreal CF fueron la posibilidad de jugar competición europea, aunque fuera la UEFA Conference League, tercer torneo continental en cuanto a importancia, y el no moverse de su casa lo que le proporcionaba mayor estabilidad familiar. A pesar de que son entendibles estos argumentos, el cambio de opinión de Morales no ha caído demasiado bien entre la afición del Levante UD que está muy enfadada y no entiende nada, ya que confiaban en que su capitán les llevara de nuevo hasta Primera división, minimizando el paso por el infierno de Segunda división a un sólo curso.

José Luis Morales ha guardado silencio durante estos días de frenética información sobre su figura, pero hoy ha aparecido con sus primeras declaraciones, a través de sus redes sociales, con un enigmático mensaje el que asegura que "no hay por qué pedir perdón por lo que se siente", entre otras cosas. Fue en Instagram donde el madrileño, de 34 años, se desahogó, dejando un escrito abierto a la especulación.

Si nada se tuerce, la operación que lleve a José Luis Morales al Villarreal CF se cerrará a principios de la semana que viene según apuntan fuentes cercanas al movimiento. El Comandante ya pasó reconocimiento médico en Valencia como paso previo a convertirse en nuevo futbolista amarillo. En principio, se comprometerá para los dos siguientes temporadas con la escuadra de Castellón.

José Luis Morales llegó en verano de 2014 al Levante UD procedente de la SD Eibar. Jugador de explosión tardía, el madrileño se ha convertido en uno de las referencias de LaLiga, manteniendo el nivel de juego a pesar de ir cumpliendo años, tal y como demuestran los 13 goles y 7 asistencias que ha hecho en esta última temporada.